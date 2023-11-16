Завод ветрогенераторов в Ида-Вирумаа планирует расширение
На заводе ветрогенераторов компании Freen в Кохтла-Ярве к 2025 году планируется создать свыше 200 новых рабочих мест, сообщает rus.err.ee.
Сегодня на заводе ветрогенераторов в Кохтла-Ярве работает около 65 человек (иллюстративное фото).Фото: STEPHANE MAHE, Reuters/Scanpix
Расширение производства и значительное увеличение штата предприятия будет обеспечено за счет средств Фонда справедливого перехода, информирует rus.err.ee
.
По словам руководства Freen OÜ, на выделенные дотации компания собирается построить дополнительное здание и закупить новое оборудование, чтобы начать производство серийных моделей ветрогенераторов.
В настоящее время на заводе ветрогенераторов в Кохтла-Ярве задействовано порядка 65 сотрудников.
Уже сейчас завод ищет новых специалистов: в перспективе там потребуются сварщики, сборщики, операторы станков, наладчики и инженеры различного профиля.
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