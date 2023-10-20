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Николай Андреев

20 октября 2023 в 10:32









Полмиллиона на ремни: из Нарвы нить ведет в Германию

Фабрика SKS Estonia Textile, Нарва, 19 октября 2023 года. Фото: Николай Андреев

Предприятие SKS Estonia Textile в Нарве получит сотни тысяч евро из Фонда справедливого перехода и вложит их в создание производства для нового крупного заказчика из Германии.

SKS Estonia Textile производит синтетические нити для армирования, в основном, для автомобильных покрышек (точнее – корда). Нить из Нарвы уже используется в шинах Continental, а также Pirelli и Michelin. Новая продукция нужна для приводных ремней немецкой марки Optibelt.

Общая стоимость открытия нового производственного подразделения – 1,3 млн евро, из них Фонд справедливого перехода выделит 473 тысячи.

Для нового производства компания арендовала первый этаж бывшей Отделочной фабрики Кренгольма, недалеко от своих основных зданий, где расширяться оказалось некуда.

Запустят по весне

«Часть оборудования мы уже получили на прошлой неделе, некоторое оборудование установили, – рассказала руководитель SKS Estonia Textile Светлана Петрова. – Большая машина должна к нам прийти в начале ноября, и мы начнем ее установку».

Светлана Петрова рассчитывает начать выпуск новой продукции на нарвской фабрике в апреле. Фото: Николай Андреев

Речь о машине размером около 60 метров, которая будет пропитывать нить специальным раствором для сцепления с резиной – ее сейчас собирают в Италии, предстоит еще протестировать ее и перевезти в Эстонию по частям на шести грузовиках.

Руководитель фабрики рассчитывает, что в феврале все оборудование будет установлено, в марте начнется выпуск пробных партий, которые заказчик будет испытывать. По плану, с начала апреля можно будет начать массовое производство, уточнила Петрова.

Но и старые клиенты увеличивают объем заказов, новое оборудование будет выпускать продукцию и для них тоже.

Также, в связи с расширением, SKS Estonia Textile планирует нанять дополнительно около десяти человек.

В Фонд справедливого перехода SKS Estonia Textile подала ходатайство год назад, однако тогда выяснилось, что компания не подходит под критерии крупного предприятия – тогда поддержка выделялась только крупной промышленности. Подходящая мера поддержки открылась летом, и компания обратилась в фонд повторно.

Уменьшить транспортное плечо

В Нарве выпускается более 200 тонн синтетических нитей в месяц. Производители шин контролируют производство. Фабрика SKS прошла сертификацию, которая требуется от автопроизводителей. Производство нитей для приводных ремней также будут запускать в сотрудничестве с заказчиком – Arntz Optibelt из Германии, крупнейшим в мире производителем приводных ремней.

Здание бывшей Отделочной фабрики Кренгольма. SKS Estonia Textile арендовала первый этаж для своего производства. Фото: Николай Андреев

SKS Group принадлежит шведу Хансу Урбану Олссону и его супруге. Нарвская фабрика - самая большая часть группы, здесь работает немногим более ста человек. Она появилась, когда владелец компании купил часть оборудования, оставшегося от Кренгольма, и перевез в Нарву свое производство из Швеции. Позже SKS открыла фабрики в Китае и Мексике.