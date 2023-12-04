В Финляндии разработали вещество, которое разглаживает морщины – инновация уже привлекла миллионные инвестиции
Компания Linio Biotech уже привлекла 4,2 миллиона евро инвестиций. Фото иллюстративно. Фото: Shutterstock
Основатели финской компании Linio Biotech разработали вещество, которое может восстанавливать различные повреждения на поверхности кожи, такие как раны или шрамы. Оно также должно помочь в борьбе с морщинами, передает Yle.
«Мы первые, кто использовал потенциал жировой ткани, что не требует серьезных операций», – рассказывает биолог и исследователь Риина Уусмиес.
Инновационное вещество содержит сотни различных активных компонентов. Видимый эффект начинает проявляться через несколько недель или месяцев: «Мы не можем остановить старение, но можем замедлить те изменения, которые оно приносит».
По словам Уусмиеса, вещество уже используется в некоторых частных клиниках Финляндии.
Центр безопасности и развития фармацевтики Финляндии Fimea пока не комментирует эффективность препарата.
Компания Linio Biotech уже привлекла 4,2 миллиона евро инвестиций.
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