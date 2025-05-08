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  • 08.05.25, 17:52

ТОП: ключевые фигуры LHV получили крупные премии в виде опционов

LHV Group выписала премии ключевым сотрудникам в виде опционов. Больше всех получили Мадис Тоомсалу и Эркки Килу.
Председатель правления LHV Pank Кадри Кийзель получила в свой портфель 126 220 акций. Изменения в опционной программе LHV Group были утверждены на весеннем собрании акционеров в отеле Hilton Tallinn Park.
  • Председатель правления LHV Pank Кадри Кийзель получила в свой портфель 126 220 акций. Изменения в опционной программе LHV Group были утверждены на весеннем собрании акционеров в отеле Hilton Tallinn Park.
  • Foto: Andras Kralla
Ключевые фигуры LHV получили право подписаться на акции номинальной стоимостью 0,1 евро до конца апреля по цене 2,182 евро за акцию. Оплата за акции была произведена полностью денежными взносами.
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