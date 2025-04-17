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  • KM
  • 17.04.25, 14:08

Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни

Надежность систем безопасности все больше зависит от того, насколько быстро и качественно сетевое соединение, а также того, насколько продуманы технологические решения компании. Компания G4S приняла решение вместо преодоления проблем, связанных с информационными технологиями, сфокусироваться на развитии бизнеса, что, в числе прочего, позволит ежедневно спасать человеческие жизни.
Охранное предприятие: теперь вместо проблем с информационными технологиями мы можем заниматься развитием технологии, спасающей жизни
  • Foto: G4S
Стремительное развитие информационных технологий и нехватка специалистов в этой области ставит многие предприятия в сложную ситуацию. Как выдержать конкуренцию, найти и удержать компетентных работников, если на рынке труда специалистов приходится искать с фонарями? Охранное предприятие G4S озаботилось поиском решения проблемы уже в 2021 году, когда было принято решение перенести содержащиеся на серверах компании данные в предлагаемую Telia среду T1 Pilv. Наблюдая за рынком спустя пять лет и видя ситуацию, когда в иных технологиях в стране разбираются 5–6 человек, компания довольна, что не приходится самостоятельно пытаться понять, где найти нужных работников, и весь ресурс в сфере информационных технологий можно направить на развитие бизнеса.

Быстрее уже не будет

«Надежность облачной системы составляет 100%, что означает, что в штате можно не держать людей, компетентных в области управления виртуальными платформами и сетевыми устройствами. Мы бы не смогли нанять сетевого администратора с таким же уровнем компетенции, как предлагает Telia, и сомнительно, что смогли бы предложить ему работу, в которой он был бы заинтересован, в объеме 8 часов ежедневно», – признает руководитель отдела информационных технологий G4S Андрес Пейкер.
Несмотря на то, что он чрезвычайно доволен решением перенести данные в облачную систему, Пейкер подчеркивает, что преимущество Telia главным образом обусловлено тем, что компания способна, помимо виртуальных серверов, предложить и другие услуги в области информационных технологий, которые вместе образуют техническую комбинацию, подобных которой в Эстонии больше нет. «Мы добились тесного взаимодействия Telia и базовой сети G4S, что означает, что сообщение или сигнал поступают с сервера на компьютер в течение нескольких миллисекунд. Виртуальные серверы предлагают и другие компании, и, на самом деле, нет разницы в том, какое решение выбрать, но в техническом плане оно однозначно будет хуже», – говорит Пейкер.
Pуководитель отдела информационных технологий G4S Андрес Пейкер
  • Pуководитель отдела информационных технологий G4S Андрес Пейкер
  • Foto: G4S
Помимо облачной услуги, виртуальных и физических соединений, предприятие также использует предлагаемые Telia SIM-карты, включающие дополнительные услуги.Например, таким образом работает, в частности, датчик дыма и угарного газа Nublu, сигнал тревоги с которого из дома пользователя посылается непосредственно в центр управления G4S.

Проблемы рабочей силы неактуальны

По словам Пейкера, в настоящий момент в Эстонии насчитывается свыше 53 000 датчиков Nublu, и каждую неделю бывает, как минимум, один случай, когда при помощи отправленного датчиком сигнала и выехавшего на место патруля оказывается спасена человеческая жизнь.
«Решение, позволившее доставлять максимально качественный сигнал о возгорании или угарном газе с датчика в центр управления, родилось в сотрудничестве с Telia. Например, в течение года мы тестировали датчики Nublu в Ида-Вирумаа и других регионах вблизи границы с Россией, поскольку для мобильных сетей в зависимости от местонахождения действуют разные правила и из-за этого устройства в Таллинне и Нарве могут работать по-разному», – поясняет руководитель отдела информационных технологий. Nublu использует сеть NB-IoT, благодаря чему устройство может работать в местах, где Wi-Fi или обычная мобильная связь могут быть слабыми. Тем не менее, чрезвычайно важно, чтобы перед установкой устройства прошли полноценное тестирование и была обеспечена их надежность, поскольку позднее проверить 53 000 домов, в которых они установлены, будет крайне сложно.
Именно реализация различных технических решений, по словам Пейкера, заметно упростилась, поскольку имеющиеся в штате специалисты по информационным технологиям могут полноценно сфокусироваться на них, не отвлекаясь на управление сетью.
«Наиболее заметное различие между облачной системой Telia и облачными системами, например, Amazon или Microsoft заключается в человеческом факторе. У меня есть номер, по которому я могу позвонить в любое время суток и быстро получить помощь. Поскольку мы покупаем у Telia ряд услуг, наш менеджер по работе с клиентами имеет полноценный обзор их всех и проблемой какой сферы он бы ни занимался, он найдет людей, нужных для ее решения», – называет Пейкер главную причину, по которой местный поставщик услуг лучше зарубежного.

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