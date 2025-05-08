Назад 08.05.25, 06:00 Посчитаем: оправдывают ли себя инвестиции в солнечные панели? Подсчитать точный период окупаемости солнечных панелей можно только задним числом, когда известны объемы выработанного электричества и цена, по которой оно было продано. Увы, данные прошлого - единственный способ для малого производителя электроэнергии просчитать целесообразность инвестиции. При этом показатели прошлого года дают весьма однозначный ответ.

Кроме доходности, солнечные панели могут приносить и другую выгоду.

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Для расчета доходов, которые может приносить солнечный парк, необходимо знать мощность панелей, цену на электричество, а также объем произведенной энергии. Рассчитав доход, можно узнать и предполагаемый период окупаемости, для чего потребуется еще одна цифра – стоимость расходов на установку парка.

Мощность панелей

Мощность вашего парка будет зависеть от количества панелей, которое, в свою очередь, будет определяться местом и возможностями пространства, а также вашими потребностями.

Как это ни странно, но самое сложное в этих расчётах – это цена на электричество, которая меняется не только из года в год и от месяца к месяцу, но и ежечасно.

Благодаря большому количеству солнечных панелей в Эстонии в солнечные часы цена электричества часто бывает около нуля, что хорошо для потребителей, но не очень позитивно для кошелька владельцев солнечных панелей.

Ситуацию усугубляет и то, что с ноября по февраль, когда цена на электричество, как правило, самая высокая, панели практически простаивают без дела и ничего не вырабатывают.

Выработка электричества по другим месяцам также происходит неравномерно. В самые активные месяцы – май и июнь – в среднем вырабатывается всего около 40% от общего годового объема. Июль и август приносят 30%. Апрель самый непредсказуемый, но вместе с сентябрем на них приходится около 20% от выработанного электричества. На март и октябрь остаётся 10%.

Надо также учесть, что за каждый проданный в сеть кВт⋅ч покупатель взимает маржу. Крупные покупатели, такие как Eesti Energia, взимают 1 цент за каждый проданный кВт⋅ч, другие могут взимать процент от продажи.

Если учесть все эти данные, получается, что чистая доходность солнечных панелей мощностью в 1 кВт в прошлом году могла составлять около 38 евро (результат согласуется и с результатом моего парка). Разумеется, погрешность в этих расчетах может быть весьма большой. И тем не менее, даже если умножить это число на два, что едва ли будет соответствовать реалиям, окупаемость панелей при прочих равных составит 13 лет.

Эффективность можно повысить

При таких результатах назвать это выгодной инвестицией сложно. Однако в этих расчетах рассматривался лишь вариант, при котором все генерируемое панелями электричество шло в сеть на продажу.

Если же ваша система позволит вам использовать свое же электричество в быту, то это не увеличит доходы, но значительно сократит расходы на покупку энергии. При чем вы сэкономите не только на самом электричестве, но и на сетевой плате и марже, которую с вас взимают как при его покупке, так и при продаже. То есть, чем больше вы будете использовать свое электричество, тем выгоднее окажутся панели.

Кроме того, можно усовершенствовать систему и установить аккумуляторы, которые позволят не только сохранять выработанное панелями электричество и максимально увеличить его использование в быту, но и закупать энергию по низкой цене и продавать или использовать, когда цена высокая (арбитраж). Но здесь расчеты окупаемости еще более сложные и индивидуальные

Не доходностью единой

Из трех основных компонентов, которые влияют на доходность панелей, самый предсказуемый – это солнце. Два остальных не так стабильны.

За последние годы стоимость панелей и сопутствующего оборудования быстро снижалась, что сделало такого рода инвестиции более привлекательными. Но насколько этот тренд будет продолжаться, неизвестно.

Цена на электричество может сильно меняться. Например, в 2022 году, в период энергетического кризиса, даже прямая продажа электричества в сеть приносила достаточно дохода, чтобы можно было окупить панели менее чем за 7 лет

Поэтому такого рода инвестиции стоит рассматривать не только с точки зрения дохода, но и как определенную страховку. Если же система имеет аккумуляторы, то это позволяет на несколько часов перейти в автономный режим, а это может оказаться весьма кстати в ситуации, подобной той, что недавно произошла в Испании.

Учитывая, что срок годности панелей измеряется десятилетиями, а солнце – ресурс неиссякаемый и весьма стабильный, в долгосрочной перспективе такая инвестиция вполне может себя оправдать, пусть нынешняя доходность и остается не очень привлекательной.