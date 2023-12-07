Mнения

Айн Ханшмидт

7 декабря 2023 в 11:05









Айн Ханшмидт: железный занавес упал, без роста ВВП мы застрянем

Предприниматель Айн Ханшмидт. Фото: Raul Mee

Эстонии необходимо найти новые истории успеха, почему бы не поставить себе целью удвоение ВВП, пишет спонсор конкурса Edukas Eesti, крупный предприниматель Айн Ханшмидт.

В ситуации, когда экономика Эстонии находится в упадке семь кварталов подряд, Äripäev дает каждому возможность представить успешную Эстонию. Сегодня Эстония не добилась успеха – по крайней мере, если судить по цифрам, но в будущем, благодаря всем нашим хорошим идеям, это может произойти.

Что необходимо для долгосрочного успеха Эстонии? Сохранение уверенности на избранном демократическом пути. За тридцать лет мы достаточно многого добились и изменили Эстонию. Настолько, что мы уже считаем все, что у нас есть, естественным.

Пришло время ставить новые цели и задачи. Нам трудно опереться на то, что происходит вокруг нас. Восточная Европа пострадала сильнее всего, и, если взглянуть со стороны Западной Европы, мы становимся полуостровом, железный занавес упал.

Экспорт – это ключ к успеху

Без роста ВВП мы застрянем в сегодняшнем дне, вращаясь в колесе стоимости жизни и инфляционного кризиса. Почему бы не поставить себе целью удвоение нашего ВВП и не достичь уровня Люксембурга? Это означало бы инвестиции в образование, науку, увеличение экспорта, энергетику.

Ключ в экспорте: все очень просто – если одна ферма продает куриные яйца другой, никакой добавленной стоимости не создается. Реальная ситуация такова, что мы даже не можем производить куриные яйца для собственного потребления, а половину необходимого объема импортируем. Сегодня промышленность и экспорт находятся на низком уровне, восточный рынок заблокирован как с точки зрения сырья, так и с точки зрения экспорта, а зависимость от экономических показателей Финляндии и Швеции слишком велика в общей картине.

Сегодня государство и местные самоуправления должны действовать контрциклически.

Во-вторых, если экономика падает, стране следует инвестировать, особенно в инфраструктуру и инфраструктурные объекты. Как город Пярну, который именно сейчас начал строительство нового моста в центре города. Такие объекты создают рабочие места, улучшают жизнь местного населения и начинают привлекать в этот район новых инвесторов. Сегодня государство и местные самоуправления должны действовать контрциклически.

В-третьих, привлечение иностранных инвестиций, что в сегодняшней ситуации затруднительно. Иностранные инвесторы сегодня скорее уходят, чем приходят, что, в свою очередь, открывает возможности для местных предпринимателей.

Все упомянутые три столпа опираются на один фундамент – наличие современной и доступной энергии. Чтобы у нас было достаточно разнообразной энергии, а в периоды, когда не дует ветер и не светит солнце, было достаточно мощностей для покрытия пиковых нагрузок и вариантов хранения. Вероятно, будут построены ветряные электростанции, и в будущем газ мог бы поддерживать ветер. Было бы особенно хорошо, если бы у Эстонии хватило сил продавать эту новую энергию своим соседям, как она делала в предыдущие десятилетия.

Повышение налогов не поможет

Повышение налогов, конечно, не решит проблем. Скорее, это станет источником новых. Необходимо привлечь больше идей и расширить круг вовлеченных людей, лидеров общественного мнения и тех, кто готов внести свой вклад. Пришло время прислушаться к мнению экспертов, в том числе предпринимателей. У Эстонии должен быть долгосрочный план. У коалиции достаточно мест в парламенте, чтобы сделать что-то фундаментальное. Однако все это требует умных идей, и именно поэтому Äripäev организует конкурс Edukas Eesti («Успешная Эстония»).

В какие проекты инвестировала бы крупнейшая инвестиционная компания Эстонии Infortar? В нашей ДНК заложен рост до уровня международной компании – Eesti Gaas стала крупнейшей частной энергетической компанией в Финляндии и Балтийском регионе, Tallink – крупнейшей судоходной компанией в Балтийском море, а в сфере недвижимости мы – один из крупнейших ее владельцев в регионе.

Большая часть наших доходов, почти 80%, поступает от экспортных рынков, что делает нас одним из двигателей эстонской экономики и основным источником ВВП. Мы верим в умные инженерные решения и сбалансированную зеленую революцию. Мы видим значительный рост спроса на энергию в регионе.

Я буду голосовать за идеи, ориентированные на экспорт и международную экспансию. Определенно можно было бы добавить к ним несколько более веселых нот, это придает легкость и высоту полета, а в целом является дополнительной гарантией того, что идея действительно взлетит и не свернет со своего пути.

----------------

Автор является председателем правления AS Infortar. Принадлежащая Infortar компания Eesti Gaas поддерживает конкурс мнений Edukas Eesti.