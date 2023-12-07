Айн Ханшмидт: железный занавес упал, без роста ВВП мы застрянем
Предприниматель Айн Ханшмидт.Фото: Raul Mee
Эстонии необходимо найти новые истории успеха, почему бы не поставить себе целью удвоение ВВП, пишет спонсор конкурса Edukas Eesti, крупный предприниматель Айн Ханшмидт.
В ситуации, когда экономика Эстонии находится в упадке семь кварталов подряд, Äripäev дает каждому возможность представить успешную Эстонию. Сегодня Эстония не добилась успеха – по крайней мере, если судить по цифрам, но в будущем, благодаря всем нашим хорошим идеям, это может произойти.
Что необходимо для долгосрочного успеха Эстонии? Сохранение уверенности на избранном демократическом пути. За тридцать лет мы достаточно многого добились и изменили Эстонию. Настолько, что мы уже считаем все, что у нас есть, естественным.
Пришло время ставить новые цели и задачи. Нам трудно опереться на то, что происходит вокруг нас. Восточная Европа пострадала сильнее всего, и, если взглянуть со стороны Западной Европы, мы становимся полуостровом, железный занавес упал.
Экспорт – это ключ к успеху
Без роста ВВП мы застрянем в сегодняшнем дне, вращаясь в колесе стоимости жизни и инфляционного кризиса. Почему бы не поставить себе целью удвоение нашего ВВП и не достичь уровня Люксембурга? Это означало бы инвестиции в образование, науку, увеличение экспорта, энергетику.
Ключ в экспорте: все очень просто – если одна ферма продает куриные яйца другой, никакой добавленной стоимости не создается. Реальная ситуация такова, что мы даже не можем производить куриные яйца для собственного потребления, а половину необходимого объема импортируем. Сегодня промышленность и экспорт находятся на низком уровне, восточный рынок заблокирован как с точки зрения сырья, так и с точки зрения экспорта, а зависимость от экономических показателей Финляндии и Швеции слишком велика в общей картине.
Сегодня государство и местные самоуправления должны действовать контрциклически.
Во-вторых, если экономика падает, стране следует инвестировать, особенно в инфраструктуру и инфраструктурные объекты. Как город Пярну, который именно сейчас начал строительство нового моста в центре города. Такие объекты создают рабочие места, улучшают жизнь местного населения и начинают привлекать в этот район новых инвесторов. Сегодня государство и местные самоуправления должны действовать контрциклически.
В-третьих, привлечение иностранных инвестиций, что в сегодняшней ситуации затруднительно. Иностранные инвесторы сегодня скорее уходят, чем приходят, что, в свою очередь, открывает возможности для местных предпринимателей.
Все упомянутые три столпа опираются на один фундамент – наличие современной и доступной энергии. Чтобы у нас было достаточно разнообразной энергии, а в периоды, когда не дует ветер и не светит солнце, было достаточно мощностей для покрытия пиковых нагрузок и вариантов хранения. Вероятно, будут построены ветряные электростанции, и в будущем газ мог бы поддерживать ветер. Было бы особенно хорошо, если бы у Эстонии хватило сил продавать эту новую энергию своим соседям, как она делала в предыдущие десятилетия.
Повышение налогов не поможет
Повышение налогов, конечно, не решит проблем. Скорее, это станет источником новых. Необходимо привлечь больше идей и расширить круг вовлеченных людей, лидеров общественного мнения и тех, кто готов внести свой вклад. Пришло время прислушаться к мнению экспертов, в том числе предпринимателей. У Эстонии должен быть долгосрочный план. У коалиции достаточно мест в парламенте, чтобы сделать что-то фундаментальное. Однако все это требует умных идей, и именно поэтому Äripäev организует конкурс Edukas Eesti («Успешная Эстония»).
В какие проекты инвестировала бы крупнейшая инвестиционная компания Эстонии Infortar? В нашей ДНК заложен рост до уровня международной компании – Eesti Gaas стала крупнейшей частной энергетической компанией в Финляндии и Балтийском регионе, Tallink – крупнейшей судоходной компанией в Балтийском море, а в сфере недвижимости мы – один из крупнейших ее владельцев в регионе.
Большая часть наших доходов, почти 80%, поступает от экспортных рынков, что делает нас одним из двигателей эстонской экономики и основным источником ВВП. Мы верим в умные инженерные решения и сбалансированную зеленую революцию. Мы видим значительный рост спроса на энергию в регионе.
Я буду голосовать за идеи, ориентированные на экспорт и международную экспансию. Определенно можно было бы добавить к ним несколько более веселых нот, это придает легкость и высоту полета, а в целом является дополнительной гарантией того, что идея действительно взлетит и не свернет со своего пути.
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Автор является председателем правления AS Infortar. Принадлежащая Infortar компания Eesti Gaas поддерживает конкурс мнений Edukas Eesti.
Пришли нам свое мнение и выиграй 10 000, 3000 или 2000 евро!
Edukas Eesti – это конкурс Äripäev, Helmes, Eesti Gaas, If Kindlustuse, Ellex Raidla Advokaadibüroo, Swedbank и Verston, на который уже 12-й год подряд мы собираем в виде авторского мнения идеи относительно того, как нам воскресить историю успеха Эстонии и ускорить ее развитие. Конкурсные работы будут опубликованы в специальной рубрике Äripäev и на странице Edukas Eesti в Facebook. Конкурс продлится четыре месяца, крайний срок подачи работ – 31 марта 2024 года.
На конкурс можно подать до двух заявок, длина мнения – до 5000 знаков (с пробелами). Основными критериями оценки являются оригинальность идеи, осуществимость и ее блестящее представление. Главный приз – 10 000 евро, второе место – 3000 и третье – 2000 евро, кроме того, предусмотрено множество специальных призов для авторов мнений, полюбившихся спонсорам конкурса. Äripäev в сотрудничестве с Rohetiiger вручит специальный приз за лучшую идею, связанную с зеленым поворотом.
Как принять участие в конкурсе мнений Edukas Eesti?
Конкурсную работу и фотографию автора можно прислать в созданной для этого веб-среде.
В случае возникновения технических проблем и дополнительных вопросов пишите нам на [email protected].
Срок подачи работ – 31 марта 2023 года.
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