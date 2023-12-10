    Британская разведка: Россия начала «согласованную кампанию» по разрушению украинской энергетики

    Херсон. Фото иллюстративное. Фото: IMAGO/Aziz Karimov, Scanpix

    Российская армия приступила к «более согласованной кампании» воздушных ударов, направленной на разрушение энергетической инфраструктуры Украины, пишет в своем очередном отчете Минобороны Великобритании, передает «Медуза».

    Как напоминают в военной разведке, ночью 7 декабря российские ВВС впервые с 21 сентября 2023 года нанесли серию массивных ударов по Киеву и центральной Украине с использованием парка тяжелых бомбардировщиков. Самолеты Ту-95 запустили из Каспийского моря не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования, скорее всего Х-101 (по классификации НАТО — AS-23a KODIAK), утверждают британские военные.
    «Россия почти наверняка накопила эти ракеты для использования в зимней кампании. Вероятно, это было началом более согласованной кампании России, направленной на деградацию энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в отчете разведки.
    При этом в Минобороны Великобритании отмечают, что ущерб от этой атаки «представляется минимальным», поскольку большинство ракет были успешно перехвачены украинской ПВО.
    Воздушные силы ВСУ сообщали о двух российских атаках: ночной 7 декабря и утренней 8 декабря. В ходе первой, по данным украинских военных, армия РФ запустила семь ударных беспилотников «Шахед-136/131» и шесть зенитных управляемых ракет С-300 по Днепропетровской и Харьковской областям. Средства ПВО сбили пять дронов.
    Во время второй атаки российские бомбардировщики Ту-95МС выпустили 19 крылатых ракет Х-101/Х-555 по объектам инфраструктуры Днепропетровской и Киевской областях, сообщали ВСУ. Украинская ПВО уничтожила 14 ракет. Сообщалось, что в результате удара по городу Павлограду погиб один мирный житель.
    В конце ноября газета The New York Times сообщала, что энергетическая система Украины еще не вполне восстановлена и выглядит более уязвимой, чем год назад, когда российская армия начала бомбить объекты критической инфраструктуры.

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