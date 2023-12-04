Эпицентр

Financial Times

4 декабря 2023 в 14:00









Украина против олигархов: счет в пользу государства

Президент Украины Владимир Зеленский усилил борьбу с олигархами. Фото: AFP/Scanpix, Сергей Супинский

Правительство Владимира Зеленского активно борется против политически влиятельных бизнесменов. Придет ли им на смену новое поколение?

Когда этой осенью один из самых влиятельных олигархов Украины Игорь Коломойский был арестован по подозрению в растрате, эта новость прошла и по каналу «1+1», одному из самых популярных и влиятельных в стране.

Короткий репортаж, включавший фотографии Коломойского в суде, стал свидетельством стремительного падения власти магната. Ведь он - владелец канала «1+1».

Телевидение было излюбленным инструментом украинских олигархов, стремившихся с влиять на решения правительства. С его помощью можно было разрушить политическую репутацию, оклеветав оппонента, или, наоборот, улучшить ее — как это сделал «1+1» с Владимиром Зеленским, когда помог превратить своего звездного артиста в победителя президентской гонки.

Но правила вещания, введенные на время войны, в том числе единый новостной контент на основных каналах, положили этому конец. В итоге одни предприниматели отказались от своих телевизионных лицензий - например, Ринат Ахметов, самый богатый человек Украины, другие - продали их.

«Телевидение больше никогда не будет обладать таким масштабным влиянием в Украине», – говорит исполнительный директор Центра экономической стратегии, аналитического центра в Киеве Глеб Вышлинский. Это только часть более серьезного сдвига, считает он: «Кажется, мы освободились от олигархов. Я не верю, что они сумеют восстановить свою власть».

Украинским олигархам прежде принадлежала решающая роль в экономике. Они обладали монополиями на энергетику и сырьевые товары, и фактически контролировали внутреннюю политику и судебную систему.

Но российское вторжение, последовавшие за ним экономический спад и расширение полномочий государства, сократили политическое влияние магнатов. Состояние многих из них тоже понесло значительные потери - российские войска физически разрушили их производственные активы.

Власть сконцентрировалась в руках популярного президента и еще более популярных Вооруженных сил Украины. Парламент, где бизнесмены поддержку депутатов раньше просто покупали, оказался не у дел.

Война ускорила антикоррупционные реформы по нескольким направлениям, поскольку страна пытается успокоить своих западных партнеров и делает шаги к членству в ЕС. Но снижение влиятельности олигархов как класса, пожалуй, самое впечатляющее изменение из всех.

«Могу вас на 100% заверить, что в результате этой войны олигархов не будет, — говорит Ростислав Шурма, заместитель руководителя администрации президента и советник Зеленского по вопросам бизнеса. – Военное положение предоставило правительству все полномочия, необходимые для борьбы с олигархами».

Еврокомиссия в ноябре рекомендовала официально начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Она особо отметила прогресс государства в вопросе олигархов.

Однако в то, что их свергли окончательно, мало кто верит за пределами правительства Зеленского. Украине еще предстоит доказать, что она может привлечь к ответственности тех из них, кого подозревает в коррупции, и законным образом вернуть украденные активы.

Игорь Коломойский Группа «Приват» и другие инвестиции Стоимость активов в списке Forbes по состоянию на февраль 2022 года: 1,8 миллиарда долларов США. Стоимость активов в списке Forbes по состоянию на декабрь 2022 г.: данные отсутствуют. Олигарх, попавший под санкции Вашингтона в 2021 году, был арестован в сентябре этого года. Активисты расценили этот шаг как важную веху в борьбе Украины с коррупцией. Его подозревают в хищении и отмывании денег через ПриватБанк, банк, которым он частично владел.

ЕС требует от своих регулирующих и правоохранительных органов систематических действий, которые защищали бы государство и не дали сложиться ситуации, когда его институты начинают обслуживать частные интересы. В случае с Украиной пока есть опасения, что на смену старым олигархам просто придет новое поколение деловых людей со связями.

«Война, естественно, уменьшила роль олигархов, – говорит известная активистка антикоррупционной кампании в Киеве Дарья Каленюк. – Пришел ли им конец, не известно. Очевидно, что некоторые попытаются вернуться на влиятельные позиции».