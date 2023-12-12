    СМИ: в ЕС смягчили проект 12-го пакета санкций против РФ

    В частности, из проекта нового пакета санкций исчез запрет на продажу подержанных танкеров компаниям из России или других стран, которые могут использовать их для обхода потолка цен на российскую нефть. Фото иллюстративное. Фото: Sandor Szmutko

    В проекте нового пакета санкций смягчен пункт о денежных переводах в Россию, продаже старых танкеров компаниям из РФ, а также о запрете реэкспорта в РФ европейских товаров, пишет DW.

    Страны ЕС близки к соглашению по 12-му пакету санкций в отношении России, который планируется ввести за продолжение агрессии против Украины, сообщило в понедельник, 11 декабря, агентство Reuters со ссылкой на четыре источника. По их данным, несколько запланированных штрафных мер предлагается смягчить.
    В частности, из проекта исчез запрет на продажу подержанных танкеров компаниям из России или других стран, которые могут использовать их для обхода потолка цен на российскую нефть. Один из источников Reuters сообщил, что средиземноморские страны ЕС с крупными судоходными компаниями обеспокоены тем, что эти меры могут поставить их в невыгодное конкурентное положение. В новой версии документа судоходным компаниям теперь нужно лишь «отчитываться» о таких продажах.
    Ограничения на переводы из ЕС в РФ убрали из санкций
    В тексте 12-го пакета больше нет пункта с требованием об обязательном согласовании любого перевода денег из ЕС российским компаниям или физическим лицам, живущим в России. Теперь предлагается уведомлять национальные регуляторы ЕС о таких переводах на сумму свыше 100 тысяч евро.
    В черновом варианте изменено также положение, согласно которому планировалась обязать европейские компании включать в новые и уже действующие экспортные контракты пункт, запрещающий покупателю реэкспорт в Россию большого числа товаров. Теперь этот пункт касается только товаров двойного назначения и оружия. На действующие контракты он будет распространяться поэтапно. В большинстве стран Евросоюза сочли, что широкое применение такой практики нанесет серьезный ущерб их внешней торговле, пишет Reuters.
    Странам ЕС не удалось договориться о том, следует ли освободить от санкций ввозимые в Евросоюз россиянами товары для личного пользования, в частности автомобили с российскими номерами, отмечает агентство.

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