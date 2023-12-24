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dv.ee

24 декабря 2023 в 11:37









Поезда Elron в новом году будут ездить медленнее

Скорость придется снизить из-за опасных пересечений путей с автодорогами. Фото: Aivar Hundimägi

Со 2 января расписание Elron изменится, ожидается, что время в пути на маршрутах в восточном направлении увеличится из-за ограничений скорости.

Увеличение времени в пути варьируется от линии к линии. Например, время в пути по маршруту Таллинн-Аэгвийду останется прежним, на линии Таллинн-Тарту увеличится на 2-9 минут в зависимости от отправления, а на маршруте Таллинн-Нарва вырастет на 9-15 минут. В связи с изменениями в расписании время в пути для некоторых рейсов будет сокращено.

Всего AS Eesti Raudtee обнаружило 39 железнодорожных переездов с повышенным риском аварий на участках Тапа-Нарва, Тапа-Тарту и Тарту-Валга. На них для обеспечения безопасности до июня 2024 года для пассажирских поездов будет установлено временное ограничение скорости до 60 км/ч, передает Lääne-Virumaa Uudised.

Помимо изменения расписания движения в восточном направлении, перемены затронут и график пассажирских поездов западного. «С нового года будет восстановлено действовавшее до ремонта расписание рейсов в западном направлении, мы снова сможем предложить пассажирам в направлении Кейла, Турба, Палдиски и Клоогаранна оптимальное расписание», — сообщил специалист по коммуникации Elron Кристо Мяэ.

Он призывает пассажиров ознакомиться со всеми изменениями в расписании, прежде чем планировать поездки.