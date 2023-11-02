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dv.ee

2 ноября 2023 в 9:49









Прямой поезд Тарту-Рига надеются запустить с 1 июня 2024 года

Иллюстративное фото. Фото: Andres Haabu

Оператор пассажирских поездов Elron начал изучать возможность запуска прямого пассажирского поезда между Тарту и Ригой, на что в госбюджете следующего года выделено 300 000 евро в рамках пилотного проекта, пишет rus.err.ee.

По мнению мэра Тарту Урмаса Клааса, поезд рассчитывают запустить следующим летом: «Никогда раньше подготовка не заходила так далеко. Было высказано предложение и пожелание, что логично было бы открыть движение поезда первого июня, т. е. с началом более активного туристического сезона, и с нашей точки зрения, конечно, важно, чтобы эта линия, если она будет запущена, работала и в последующие годы».

Руководитель железнодорожной сферы Министерства климата Индрек Лайневеэр сообщил, что по нынешним планам поезд должен будет ходить из Тарту в Ригу через Валга, максимум с двумя остановками.

Однако для запуска линии менее чем за год необходимо проделать большую работу, а выделенные из бюджета 300 000 евро предназначены в первую очередь именно для подготовительных работ.

Лайневеэр уточнил, что на данный момент финансирование для этой линии предусмотрено до конца следующего года, а в дальнейшем от государства потребуется субсидия в размере около двух миллионов евро в год, чтобы поддерживать ее эксплуатацию.