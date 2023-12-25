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dv.ee

25 декабря 2023 в 9:12









Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Евросоюза

Запрет на въезд европейских грузовиков в РФ стал ответом Москвы на решение ЕС не пропускать на свою территорию грузовики с российскими и белорусскими номерами. Фото: Andras Kralla

Правительство России приняло решение продлить запрет на въезд в страну грузовиков с номерами стран Европейского Союза, Норвегии, Великобритании и Украины.

О решении продлить действие санкции сообщил телеграм-канал кабинета министров РФ . Ограничения были введены в 2022 году в ответ на решение ЕС не пропускать на свою территорию грузовики с российскими и белорусскими номерами.

Теперь запрет «будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения». Исключение делается только для перевозки почты, в том числе дипломатической, а также для доставки гуманитарной помощи.

Кроме того в новой версии запрет не распространяется на проезд грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований.