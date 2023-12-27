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dv.ee

27 декабря 2023 в 11:37









Ильвес: подоходный налог можно было бы повысить до 24%

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Фото: Andres Haabu

В ситуации, когда в Европе бушует война и необходимо укреплять безопасность Эстонии, можно было бы повысить налоги, заявил экс-президент Тоомас Хендрик Ильвес.

В интервью еженедельнику Eesti Ekspress Ильвес заявил, что, по его мнению, подоходный налог, например, можно поднять как минимум до 24 процентов, передает rus.err.ee.

«Очень хорошо, что мы выделяем три процента ВВП на национальную оборону. Но нам нужно больше! Во время холодной войны США тратили до десяти процентов, а в Германии в 1980-х годах расходы на оборону составляли четыре процента от ВВП. Почему? Потому что существовала угроза», – сказал он.

Экс-президент добавил, что тех налогов, которые были последние 20 лет, сейчас недостаточно.

«Нам нужны деньги, чтобы защитить государство, нам нужны деньги, чтобы сделать государство с эффективной инфраструктурой, у нас война на пороге», – заметил Тоомас Хендрик Ильвес.