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dv.ee

1 января 2024 в 9:05









В Японии произошло мощное землетрясение

Жителей некоторых префектур призвали эвакуироваться из-за цунами. Фото: Eugene Hoshiko, AP/Scanpix

В первый день нового года Японию потрясло сильное землетрясение, после чего было объявлено предупреждение о цунами, сообщают японские СМИ.

По предварительным данным, в центральной части Японии произошло землетрясение с магнитудой 7,6 по шкале Рихтера. Это сопоставимо с землетрясением, произошедшим в Турции и Сирии в феврале прошлого года, когда погибло почти 60 000 человек, а более 100 000 получили ранения.

Японская телерадиовещательная компания NHK сообщила, что метеорологическое агентство страны выпустило предупреждение о цунами для нескольких районов на западном побережье Японии. По последним данным, ожидается приближение волны высотой до 5 метров в префектуре Исикава, в настоящее время высота волн достигла более 1 метра.

Согласно предупреждению, людям в прибрежных районах префектур Исикава, Ниигата, Тояма и Ямагата рекомендуется эвакуироваться. По последним данным, землетрясение также ощущалось в Токио, который находится примерно в 300 километрах от эпицентра.