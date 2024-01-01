    В Японии произошло мощное землетрясение

    Жителей некоторых префектур призвали эвакуироваться из-за цунами.Фото: Eugene Hoshiko, AP/Scanpix

    В первый день нового года Японию потрясло сильное землетрясение, после чего было объявлено предупреждение о цунами, сообщают японские СМИ.

    По предварительным данным, в центральной части Японии произошло землетрясение с магнитудой 7,6 по шкале Рихтера. Это сопоставимо с землетрясением, произошедшим в Турции и Сирии в феврале прошлого года, когда погибло почти 60 000 человек, а более 100 000 получили ранения.
    Японская телерадиовещательная компания NHK сообщила, что метеорологическое агентство страны выпустило предупреждение о цунами для нескольких районов на западном побережье Японии. По последним данным, ожидается приближение волны высотой до 5 метров в префектуре Исикава, в настоящее время высота волн достигла более 1 метра.
    Согласно предупреждению, людям в прибрежных районах префектур Исикава, Ниигата, Тояма и Ямагата рекомендуется эвакуироваться. По последним данным, землетрясение также ощущалось в Токио, который находится примерно в 300 километрах от эпицентра.
  • Самое читаемое
Статьи по теме
Предприниматель: повышение НСО поможет некоторым снизить цены
Логистические компании перебивают друг у друга клиентов
Маркус Виллиг: "налог Путина" висит на шее каждого жителя Эстонии
Эпицентр
Бомбы, мельницы, авто: кем были братья Пухк, «некоронованные короли Эстонии»?
«Некоронованными королями буржуазной Эстонии» и «эксплуататорами» клеймили советские газеты братьев Пухк, крупных предпринимателей и общественных деятелей времен Первой Республики. В печати ЭССР умалчивалось, что капиталисты имели крестьянское происхождение, а старший из них участвовал в революции 1905 года, был репрессирован царской властью и много лет поддерживал эстонских левых.
«Некоронованными королями буржуазной Эстонии» и «эксплуататорами» клеймили советские газеты братьев Пухк, крупных предпринимателей и общественных деятелей времен Первой Республики. В печати ЭССР умалчивалось, что капиталисты имели крестьянское происхождение, а старший из них участвовал в революции 1905 года, был репрессирован царской властью и много лет поддерживал эстонских левых.
Все большие материалы
Инвестор
Вкус биржи: итоги 2023 года
Как всегда в конце года мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшего года, а те события, которые еще и как-нибудь зацепили мировые фондовые рынки
Как всегда в конце года мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшего года, а те события, которые еще и как-нибудь зацепили мировые фондовые рынки
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Новый год и Рождество: как не разориться на праздниках?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
В финальном выпуске сезона подкаста «Куры не клюют» говорим о праздновании Нового года и Рождества и сопутствующих затратах. Как отметить их незабываемо и не разориться?
Все подкасты ДВ
Mнения
Отменим то, чего нет и даже пока не придумали!
В последний перед парламентскими рождественскими каникулами рабочий день в гости к депутатам Рийгикогу пришел Дед Мороз. Все веселились, желали друг другу всяческих радостей, не забывая, конечно, и отпускать шутки в адрес политических оппонентов. Между тем в парламенте и правительстве, как и повсеместно, царят отнюдь не радужные настроения, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
В последний перед парламентскими рождественскими каникулами рабочий день в гости к депутатам Рийгикогу пришел Дед Мороз. Все веселились, желали друг другу всяческих радостей, не забывая, конечно, и отпускать шутки в адрес политических оппонентов. Между тем в парламенте и правительстве, как и повсеместно, царят отнюдь не радужные настроения, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Интервью
«Выходом из кризиса казалась работа на кухне»
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Гость подкаста «Деловые люди» Артур Саакян решил круто поменять карьеру и ушел из офиса работать поваром. На второй день он потерял работу – ресторан закрыли из-за ковида. Но он не сдался, и теперь у них с женой семейная компания Frozen Bro.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект