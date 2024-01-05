    Компания Yandex Taxi решила продолжить судиться с Эстонией

    Yandex Taxi в Таллинне. Фото: Andras Kralla

    Компания Yandex Taxi, которой с 11 апреля 2022 года запретили работать в Эстонии, решила продолжить судебный спор против властей страны, установивших запрет на ее деятельность.

    В конце ноября 2023 года Таллиннский административный суд отклонил жалобу компании на указ бывшего министра иностранных дел Эвы-Марии Лийметс, на основе которого предприятие было включено в одобренный правительством санкционный список, а Yandex Taxi запретили работать в Эстонии. Компания решила обжаловать это решение в Таллиннском окружном суде.
    «В своей апелляции представители истца просят отменить решение Таллиннского административного суда от 24 ноября в полном объеме. Они ходатайствуют о вынесении нового решения, отменяющего упомянутый приказ министра иностранных дел от 11 апреля 2022 года», – сообщили в пятницу Rus.ERR в пресс-службе окружного суда.
    Пока суд второй инстанции не занял позицию по поступившей жалобе и не устанавливал ни дат, ни сроков ее рассмотрения.
    Примечательно, что в Финляндии Yandex Taxi продолжает работать. Там сервис называется Yango.
    Как заявляла ранее министр транспорта и коммуникаций Лулу Ранне, согласно оценке агентства транспорта и связи Traficom, передача данных Yango не представляет реальной угрозы безопасности.
    Страны Балтии запретили Yandex оказывать любые связанные с перевозкой пассажиров услуги еще в апреле 2022 года из-за угрозы безопасности, поскольку данные о пользователях хранятся в России и могут быть переданы ФСБ.

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