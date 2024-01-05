    ТОП 2023 года: за сколько продали самые дорогие и самые дешевые квартиры?

    Самая дешевая квартира в прошлом году была продана в Выру. Фото: Shutterstock

    Самая дорогая сделка с квартирой в прошлом году состоялась в Таллинне, а самую дешевую квартиру можно было купить в Выру.

    В прошлом году самая дорогая сделка с квартирой в Таллинне была заключена за 1,9 млн евро. В то же время в Йыгева, например, самую дорогую в 2023 году квартиру продали всего за 70 000 евро, следует из данных LVM Kinnisvara, основанных на статистике Земельного департамента.

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