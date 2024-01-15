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dv.ee

15 января 2024 в 15:00









В Финляндии хотят ввести полный запрет на сделки с недвижимостью для россиян

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Фото: IMAGO/Emmi Korhonen

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен хочет добиться полного запрета на сделки с недвижимостью для граждан России, передает Yle.

По его словам, в этом вопросе необходимо найти «правовое решение». Хяккянен уверен, что решения могут быть найдены уже весной.

Он допустил, что ограничения могут коснуться условий аренды и проверки подноготной уже проведенных сделок с недвижимостью.

На прошлой неделе минобороны Финляндии приняло три отрицательных решения по сделкам с недвижимостью, в случае которых покупатель был не из стран ЕС или ЕЭЗ.