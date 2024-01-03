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3 января 2024 в 7:39









Уровень зарегистрированной безработицы в Эстонии вырос до 8%

По оценке Кассы по безработице, пик безработицы ожидается в первом квартале 2024 года. Фото: Raul Mee

По положению на 1 января в Эстонии было 53 565 зарегистрированных безработных.

За неделю их стало больше почти на 500 человек, а уровень зарегистрированной безработицы вырос до отметки в 8%, следуют данные Кассы по безработице.

Зарегистрированная безработица в Эстонии растет 15-ю неделю подряд.

Почти половина всех безработных – порядка 25 000 человек – являются жителями Харьюского уезда, в основном Таллинна, передае т rus.err.e e.

По уездам наиболее высокий уровень безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он поднялся до 13,2%.