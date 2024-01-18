    Исторически низкая рождаемость: население Эстонии растет только за счет иммиграции

    Второй год подряд рождаемость в Эстонии бьет отрицательные рекорды. Фото: Julia-Maria Linna

    Свежие данные Департамента статистики показывают, что население Эстонии растет исключительно за счет иммиграции, поскольку в стране умирает больше людей, чем рождается.

    Согласно первоначальным данным Департамента статистики, 1 января 2024 года численность населения Эстонии составила 1 366 491 человек, что на 607 человек больше, чем годом ранее. В прошлом году в Эстонии родилось 10 721 и умерло 15 832 человека.

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