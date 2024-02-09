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dv.ee

9 февраля 2024 в 6:07









Депутату Рийгикогу предъявлено подозрение во взяточничестве

Тынис Мельдер продолжит работу в Рийгикогу как беспартийный и внефракционный депутат. Фото: Liis Treimann

Бывшему депутату Рийгикогу от Центристской партии, а ныне от «Отечества» Тынису Мельдеру предъявлено подозрение в том, что он просил взятку.

Мельдер сообщил СМИ, что вчера утром об этом ему сообщили сотрудники КаПо.

«В подозрении утверждается, что в ходе процесса выделения из госбюджета на 2023 год денег на региональные инвестиции, т.е. крышевые деньги, я просил взятку. В отношении меня были проведены процессуальные действия, в ходе которых был осуществлен обыск и у меня дома, и в рабочем помещении в здании Рийгикогу», - значится в сообщении Мельдера.

Депутат отрицает обвинения и не покидает парламент. Не собирается Мельдер уходить и из Таллиннского горсобрания, членом которого он является.

В то же время Мельдер решил выйти из партии «Отечество», членом которой он стал лишь 22 сентября. До этого Мельдер 15 лет состоял в рядах Центристской партии.