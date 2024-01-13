    Яна Тоом: пособия на реновацию домов могут не дойти до тех, кто действительно в них нуждается

    Яна Тоом.Фото: Liis Treimann

    План по реновации зданий, находящийся в производстве Европарламента, необходим, однако, к сожалению, поддержку не получат те, кто больше всего в ней нуждается, сказала депутат Европарламента Яна Тоом на открытом заседании комиссий Рийгикогу.

    «Если смотреть по уездам, то в самом плачевном состоянии находятся многоквартирные дома в Ида-Вирумаа. С момента восстановления независимости там были отреновированы лишь отдельные дома, а новых практически не строилось. Я очень хорошо осведомлена о происходящем в регионе и знаю, что многие амортизированные здания заселены лишь наполовину, оставшиеся жители – это в основном пенсионеры. Во-первых, в Ида-Вирумаа людям крайне сложно найти деньги на реновацию, поскольку безработица в регионе самая высокая, а доходы – одни из самых низких. Во-вторых, им необходима помощь с документами, например, при подаче ходатайства и оформлении кредита. Этим вопросам, к сожалению, не уделялось внимания», - сказала Яна Тоом.
    План предусматривает реновацию 14 000 многоквартирных домов в Эстонии, однако на сегодняшний день удалось привести в порядок лишь около 3000 зданий. Если продолжать реновацию в том же темпе – 200 домов в год, то для того, чтобы привести в порядок все дома, потребуется 70 лет.
    «Согласна, что необходимо намного быстрее проводить реновацию зданий, однако для этого государственная поддержка должна стать более эффективной. О высоком интересе к модернизации зданий говорит тот факт, что в первый же день ходатайств подается столько, что выделенный лимит отказывается исчерпан. Однако что будет с домами сельской местности, которые находятся в плачевном состоянии и в которых квартиры стоят очень дешево? Банки не выдают кредиты этим квартирным товариществам, поэтому для подобных случаев необходимо разработать особые решения», - сказала Тоом.
    На открытом обсуждении отметили, что около 70% жилых площадей находится в домах, построенных в 1961-1990 годах, а 50% жителей Эстонии живет в квартирах, нуждающихся в реновации. В случае с построенными в советское время домами недостаточно просто замены окон, необходима полная реновация, за счет чего будет обеспечена наибольшая экономия энергопотребления.
    «В ситуации, когда экономика Эстонии падает почти два года подряд, а безработица растет, у людей нет уверенности в завтрашнем дне, поэтому товариществам сложно решиться брать кредиты на длительный срок», - добавила Тоом.

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