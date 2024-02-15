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Кристьян Прууль

15 февраля 2024 в 13:56









Долги выросли, доходы снизились – фермеры ушли в убыток в прошлом году

Мадис Каллас на пресс-конференции правительства. Фото: Andras Kralla

Рост Euribor и длительная засуха поставили фермеров между молотом и наковальней, а долговая ситуация в секторе становится все более сложной.

Коммерческий доход отрасли в прошлом году составил 72 миллиона евро. Со знаком минус, пояснил министр по делам регионов Мадис Каллас.