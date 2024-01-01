Логистические компании перебивают друг у друга клиентов

Руководитель и владелец ETS Logistics Александр Банкийр заявил, что ленивым компаниям сегодня не остается ничего иного, кроме как ждать восстановления своих основных торговых партнеров.Фото: Кейр Рямсон

Эстонские логистические компании активно перебивают друг у друга клиентов, замечает руководитель и владелец компании ETS Logistics Александр Банкийр.

Он сравнил текущую ситуацию с периодом с 2009 по 2011 год, когда Эстония восстанавливалась после финансового кризиса. «Я часто общаюсь с клиентами ETS Logistics по телефону, и они уже в шутку спрашивают в начале разговора: «Ты же не станешь заниматься телефонными продажами? Мне они надоели»», - сказал Банкийр.
Банкийр отметил, что выгода для макроэкономики от конкуренции за клиентов в Эстонии равна нулю или даже меньше, потому что инфляция дополнительно снижает прибыльность сектора, а высокие процентные ставки увеличивают расходы на топливо и лизинг.
По мнению Банкийра, малые и средние логистические компании имеют более хорошие перспективы в следующем году по сравнению с крупными лидерами рынка. Малые компании могут всегда стать больше, отбирая клиентов у крупных, в то время как лидерам рынка очень трудно сохранить свой объем, так как меньшие компании быстрее реагируют, активно занимаются продажами и предлагают клиентам выгодные цены.

Ленивым придется ждать лучших времен

Более ленивым экспортирующим компаниям и логистическим фирмам, которые не пытаются искать новые рынки и клиентов, чтобы компенсировать потерянный объем и доход, не остется ничего иного, кроме как ждать восстановления главных торговых партнеров Эстонии - Финляндии, Швеции и Германии, сказал Банкийр.
Однако изменения на этих рынках происходят медленно. «Поэтому, просто ожидать и надеяться на быстрый рост спроса на эстонские товары и услуги, не выглядит разумным», - сказал Банкийр.
Главной причиной является неуверенность потребителей и инфляция в этих странах, которые снижают покупательную способность финнов, шведов и немцев, а также спрос на эстонские товары и услуги. При этом особенно выделяется ситуация в Германии, где инфляция в два раза выше средней в Европейском Союзе, заметил Банкийр.
Состояние компаний, зависящих от транзита через Россию, в логистическом секторе гораздо хуже. По мнению Банкийра, надежда на восстановление российского транзита бессмысленна, так как Россия продолжает агрессию против Украины и по-прежнему нарушает международное право. В то же время объем грузоперевозок через эстонские порты уменьшился из-за того, что Россия была главным торговым партнером Эстонии в сфере транзита.
Нефть, газ, уголь, сталь, древесина и зерно из России составляли основу грузов, обслуживаемых в эстонских портах, и были основным источником дохода. Однако агрессия России снизила спрос и предложение на эти товары, а также увеличила политическую и безопасностную нестабильность, что снижает грузопотоки и конкурентоспособность эстонских портов.
Банкийр указывает, что в 2022 году объем грузоперевозок через наши порты уменьшился на 15%, до уровня 33 миллионов тонн, из которых более половины составлял транзитный груз. Последний сократился на 27% за год. При этом доля российских товаров в эстонских портах в позапрошлом году составляла почти половину - 47%.
В 2023 году объем грузоперевозок уменьшился еще на 46%, достигнув около 17,8 миллионов тонн, и транзитные грузы сократились на 75%, в большей степени из-за рефинированных нефтепродуктов, древесины и бумаги, металлопродукции, а также химикатов и удобрений.
По словам Банкийра, очевидно, что Россия продолжит нарушать международное право и агрессию против Украины. «Думаю, в 2024 году объем грузоперевозок через эстонские порты упадет ниже 10 миллионов тонн. Как я уже говорил в предыдущих интервью, маловероятно, что кто-то захочет сотрудничать с таким непредсказуемым государством в ближайшие 10-20 лет», - сказал Банкийр.
По мнению Банкийра, предприятиям, ориентированным на российский транзит, сегодня не остается другого выбора, кроме как переобучать или увольнять сотрудников и переориентировать инвестиции. Надеяться на улучшение ситуации в ближайшие годы, по его словам, наивно. Ни один из планов ETS Logistics не включает обслуживание товаров российского происхождения.
«Знаю, что в логистическом секторе есть предприниматели, которые говорят «поспешишь – людей насмешишь», смотрят на историческую вероятность и говорят, что рано или поздно транзит возобновится. Причина проста: географическое положение Эстонии между Россией и Европой благоприятно, а в бизнесе исходят из прагматики. Тем не менее, даже если между Россией и Украиной будет достигнуто дипломатическое решение и международные санкции смягчатся, мы никогда не обратим свой взгляд на Россию. Это принципиальное решение», - сказал Банкийр.
«Что касается транзита, сегодня я не могу предложить никакого лекарства», - сказал Банкийр. Единственным реалистичным планом является фокусировка на транзите между Финляндией и другими странами Европы, но для этого нужна железная дорога Rail Baltic, которой пока нет.

Побеждает тот, кто ищет новые рынки

«С моей точки зрения, сегодняшний единственный способ - это увеличение доли экспорта услуг. Важно найти новые целевые рынки и обслуживать иностранных клиентов на маршрутах, не связанных с Эстонией, - сказал он. - Такова была стратегия ETS Logistics в течение последних четырех лет. На сегодняшний день мы регулярно перевозим товары на таких направлениях, как Германия-Китай, Голландия-Италия, Германия-Мексика и так далее. Это означает, что для нас клиентами являются Германия, Швеция, Голландия или предприятие какой-либо другой страны, экспортирующее или импортирующее товары».
В Европейском союзе 27 стран с общим населением более 447 миллионов человек и ВВП более 14,5 триллиона. В Евросоюзе есть много различных секторов и отраслей, которые нуждаются в услугах по перевозке товаров, таких как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, энергетика, строительство, обслуживание и другие, - перечислил он. - С точки зрения цифр - бесконечный рынок».
Александер Банкийр подчеркнул, что ETS Logistics - на 100% эстонская компания, не принадлежащая никакому фонду или материнской компании другой страны, и каждый заработанный на экспорте услуг цент остается в Эстонии. «Если бы мы не приняли это решение в 2019 году, сейчас нам было бы гораздо сложнее. Наш родной рынок - это Эстония, и мы очень рады нашим эстонским клиентам, но вся наша долгосрочная стратегия - это усиление нашего ноу-хау на мировых рынках», - сказал он.
«Таким образом, мы постепенно уменьшаем зависимость от текущей экономической ситуации в Эстонии. В соответствии с нашей стратегией большая часть нашего времени уходит на внедрение стандартизированных методов работы, расширение сети подрядчиков, улучшение обучения и автоматизацию повторяющихся операций с использованием искусственного интеллекта».

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