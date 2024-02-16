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Дмитрий Фефилов

16 февраля 2024 в 9:04









Битва с OÜ продолжается, есть риск, что меры будут носить репрессивный характер

Дмитрий Фефилов. Фото: Andras Kralla

Было бы неплохо хотя бы в виде эксперимента вместо запретов и ограничений подумать о методах наведения порядка в системе OÜ с точки зрения позитивной мотивации, поощрений и дополнительных преимуществ для налогоплательщика, предлагает биржевой редактор ДВ Дмитрий Фефилов.

На этой неделе министр финансов Март Вырклаэв выразил намерения навести порядок в системе использования правовой формы OÜ. План, надо признать, не новый, но изменится ли подход?

Форма OÜ или паевого товарищества имеет ряд очевидных преимуществ, которыми некоторые предприниматели порой не прочь злоупотребить. В частности, когда вместо зарплаты и соответствующих налогов фирма выплачивает дивиденды, что с налоговой точки зрения гораздо выгодней. Такой подход в ходу уже не одно десятилетие и имеет распространенное название OÜtamine.

Например, в 2005 году некая фирма OÜ Wasp Project выплатила владельцу дивиденды, однако Налогово-таможенный департамент потребовал уплатить социальный и прочие налоги, расценив выплаты фирмы как заработную плату. Но в 2009 году Таллиннский окружной суд отменил решение налоговой, отметив, что «реклассификация дивидендов в заработную плату требует изменения законодательства, а не происходит по усмотрению налоговых органов».

Но это лишь одна, хотя, возможно, и самая распространенная форма ухода от уплаты налогов, которая в то же время в определенных случаях является вполне законной оптимизацией.

Не менее популярно открывать OÜ с целью списания части доходов в расход на нужды фирмы. Беда в том, что нередко в эту категорию попадают и личные расходы владельца фирмы. Счета за бытовую технику, мебель, одежду, ремонт, рестораны и даже штрафы – список можно продолжать до бесконечности. Что уж говорить о командировках в виде отпуска семьи и рабочих автомобилях, которые используются в личных целях. Все это нередко оплачивается из бюджета фирмы, деятельность которой при этом никак не связана с данными расходами.

Еще один вариант – зарегистрировать OÜ на адрес, где проживает владелец фирмы. Часть коммунальных расходов фирма берет на себя, что вполне логично. Но если придерживаться логики до конца, то при продаже данного жилья налоговая льгота по-хорошему должна распространяться только на ту часть жилой площади, которая не использовалась фирмой. Но об этом далеко не все даже знают.

Выдача кредитов фирмой владельцу или членам правления – еще один из распространенных видов злоупотребления финансами OÜ. Фирме не запрещено выдавать кредиты, однако ставка по ним должна соответствовать рыночным условиям. Но зачем платить больше, если можно, например, вывести деньги с фирмы якобы в кассу, но по факту использовать их в личных целях с мыслью, что когда-нибудь, конечно, их нужно будет вернуть, ну или как минимум списать в какой-нибудь очередной «расход фирмы».

Все это известные и распространенные схемы. Есть также немало других, более сложных и изощренных подходов в использовании всего потенциала OÜ для ухода от налогов. Взять хотя бы НСО.

В общем, факт налицо – злоупотребления есть, и с этим надо что-то делать, пусть счастливые обладатели OÜ с этим могут и не согласиться. Поскольку, если оставить все как есть, то решение вопроса серых зон, связанных с OÜ, будет оставаться на совести самих владельцев фирм, то есть пользоваться ими продолжат кто во что горазд, что лишь будет увеличивать несправедливость и искажать конкуренцию на рынке.

Но главный вопрос – как Министерство финансов и налоговая будут решать этот вопрос в этот раз? Попытки уже предпринимались не однажды, доходило в том числе и до судебных процессов. Однако не похоже, чтобы такие методы возымели успех в прошлом.

В этот раз пугает, что наводить порядок взялись с целью закрыть дыру в бюджете на предстоящий год. Это означает с большой долей вероятности, что меры будут носить преимущественно репрессивный характер.

Однако было бы неплохо хотя бы в виде эксперимента вместо запретов и ограничений подумать о методах наведения порядка в системе OÜ с точки зрения позитивной мотивации, поощрений и дополнительных преимуществ для налогоплательщика. И такие примеры имеются.

Введение в 2018 году двойной ставки по дивидендам – пример позитивной мотивации, когда стабильные плательщики дивидендов получили возможность пользоваться налоговой льготой.

Сейчас рассматривается возможность использовать преимущества инвестиционного счета частного лица для инвестирования в краудфандинг и криптовалюту. Более того, с этого года у инвесторов появляется возможность отражать все свои сделки у ряда не банковских брокеров в налоговой декларации частного лица автоматически. До сих пор это приходилось делать вручную. Все это значительно упрощает жизнь инвесторам как частным лицам, которые до сих пор видели альтернативу исключительно в регистрации OÜ.

Тот факт, что размер жилищного кредита напрямую зависит от размера официальной заработной платы, тоже имеет свое позитивное влияние. В то же время потенциал пенсионных накоплений, в частности второй и третьей ступени и их налоговых льгот, до сих не используется по полной и игнорируется многими владельцами OÜ.

Во время пандемии предприятия и их работники имели возможность ощутить преимущества уплаты налогов, получая соответствующие пособия и поддержку от государства. Хорошее преимущество, которое в нынешние непростые экономические времена могло бы пригодиться.

Какой путь и методы для борьбы с злоупотреблением OÜ будут выбраны в этот раз, пока до конца неизвестно. Но очевидно, что пряники любят все, а вот от кнута ищут способ увернуться.