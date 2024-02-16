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dv.ee

16 февраля 2024 в 9:11









Из-за евродирективы в Эстонии придется заменить полмиллиона электросчетчиков

Иллюстративное фото. Фото: Lisa-S

Согласно евродирективе, со следующего года расчет потребления электричества будет осуществляться на 15-минутной основе. Поскольку счетчики электроэнергии в Эстонии в основном рассчитывают потребление на почасовой основе, заменить придется около полумиллиона устройств.

По оценке Elektrilevi, подобная мера на данный момент нецелесообразна, в связи с чем компания обратилась в Департамент конкуренции с просьбой о продлении срока до 2031 года, пишет ERR

В 2013–2016 годах все счетчики электроэнергии в Эстонии были заменены на счетчики с дистанционным считыванием. Эти устройства позволяют осуществлять почасовой учет потребления. Однако со следующего года в силу вступит европейская директива, согласно которой период расчета электроэнергии будет уменьшен до 15 минут.

«Сегодня у Elektrilevi около 700 000 счетчиков по Эстонии, и 120 000 из них уже позволяют проводить 15-минутные измерения. Оставшиеся могут прослужить еще некоторое время. В 2025 году мы будем делать то, что для нас разумно, т.е. нет смысла в спешке заменять счетчики стоимостью 100 млн евро», – пояснил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.

Таким образом, в следующем году новые счетчики получат в основном крупные потребители.

«К началу 2025 года мы установим новые счетчики для всех потребителей с главным предохранителем на 200 ампер и всех производителей мощностью более 15 киловатт», – сказал Хярм.

Новый счетчик обойдется потребителям в несколько сотен евро, которые будут включены в плату за сеть. По словам Хярма, нынешние счетчики было бы разумно использовать до конца их примерно 14-летнего срока эксплуатации. Поэтому Elektrilevi обратилась в Департамент конкуренции с просьбой продлить срок реализации директивы.

«Для среднего потребителя 2031 год – это крайний срок, которого мы достигли в ходе переговоров, согласно которым измерительные приборы /.../ будут постепенно заменяться», – сказал Маргус Казепалу, руководитель отдела энергетики Департамента конкуренции.

По словам Казепалу, речь идет о директиве семилетней давности, согласно которой обмен данными электросетей в 2025 году должен быть основан на 15 минутах.

На этот расчет перейдет и биржа электроэнергии, отметил управляющий энергетическим портфелем Alexela Кальви Ныу.