    Из-за евродирективы в Эстонии придется заменить полмиллиона электросчетчиков

    Иллюстративное фото. Фото: Lisa-S

    Согласно евродирективе, со следующего года расчет потребления электричества будет осуществляться на 15-минутной основе. Поскольку счетчики электроэнергии в Эстонии в основном рассчитывают потребление на почасовой основе, заменить придется около полумиллиона устройств.

    По оценке Elektrilevi, подобная мера на данный момент нецелесообразна, в связи с чем компания обратилась в Департамент конкуренции с просьбой о продлении срока до 2031 года, пишет ERR.
    В 2013–2016 годах все счетчики электроэнергии в Эстонии были заменены на счетчики с дистанционным считыванием. Эти устройства позволяют осуществлять почасовой учет потребления. Однако со следующего года в силу вступит европейская директива, согласно которой период расчета электроэнергии будет уменьшен до 15 минут.
    «Сегодня у Elektrilevi около 700 000 счетчиков по Эстонии, и 120 000 из них уже позволяют проводить 15-минутные измерения. Оставшиеся могут прослужить еще некоторое время. В 2025 году мы будем делать то, что для нас разумно, т.е. нет смысла в спешке заменять счетчики стоимостью 100 млн евро», – пояснил председатель правления Elektrilevi Михкель Хярм.
    Таким образом, в следующем году новые счетчики получат в основном крупные потребители.
    «К началу 2025 года мы установим новые счетчики для всех потребителей с главным предохранителем на 200 ампер и всех производителей мощностью более 15 киловатт», – сказал Хярм.
    Новый счетчик обойдется потребителям в несколько сотен евро, которые будут включены в плату за сеть. По словам Хярма, нынешние счетчики было бы разумно использовать до конца их примерно 14-летнего срока эксплуатации. Поэтому Elektrilevi обратилась в Департамент конкуренции с просьбой продлить срок реализации директивы.
    «Для среднего потребителя 2031 год – это крайний срок, которого мы достигли в ходе переговоров, согласно которым измерительные приборы /.../ будут постепенно заменяться», – сказал Маргус Казепалу, руководитель отдела энергетики Департамента конкуренции.
    По словам Казепалу, речь идет о директиве семилетней давности, согласно которой обмен данными электросетей в 2025 году должен быть основан на 15 минутах.
    На этот расчет перейдет и биржа электроэнергии, отметил управляющий энергетическим портфелем Alexela Кальви Ныу.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

  • Самое читаемое
Статьи по теме
ФСИН: Алексей Навальный умер в колонии
Финконсультанты о реформе OÜ: «Малый бизнес не выдержит этого»
Убытки Baltic Horizon превысили 20 млн евро
Эпицентр
Вырклаэв атакует предпринимателей: на повестке дня новые налоги и обязательства
Чтобы закрыть дыру в бюджете на предстоящий год, министр финансов Март Вырклаэв намерен ввести дополнительные ограничения для бизнеса с правовой формой OÜ — вопрос вынесен на обсуждение коалицией.
Чтобы закрыть дыру в бюджете на предстоящий год, министр финансов Март Вырклаэв намерен ввести дополнительные ограничения для бизнеса с правовой формой OÜ — вопрос вынесен на обсуждение коалицией.
Все большие материалы
Инвестор
Финансовые затраты съели прибыль Ekspress Grupp
Годовые результаты Ekspress Grupp показали сильный рост оборота, однако увеличение финансовых затрат привело к снижению чистой прибыли.
Годовые результаты Ekspress Grupp показали сильный рост оборота, однако увеличение финансовых затрат привело к снижению чистой прибыли.
Все новости для инвесторов
Конференции и обучение
Конференции и обучение
Подсказка
Все полезные статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: историческое событие по индексу S&P 500(0)
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Mнения
Семейные раздоры: уедет ли Каллас в Европу?
Если в Европе и США Каю Каллас еще слушают, то под родными осинами патриотические речитативы уже массово не срабатывают, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Если в Европе и США Каю Каллас еще слушают, то под родными осинами патриотические речитативы уже массово не срабатывают, пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Интервью
Кая Каллас: мы переоцениваем Россию и недооцениваем нас
Премьер-министр Кая Каллас считает, что Запад склонен недооценивать свою военную и экономическую мощь и переоценивать российскую. Она также не согласилась со статьей ДВ и заявила, что дефицит госбюджета России – 20%.
Премьер-министр Кая Каллас считает, что Запад склонен недооценивать свою военную и экономическую мощь и переоценивать российскую. Она также не согласилась со статьей ДВ и заявила, что дефицит госбюджета России – 20%.
Все Интервью
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект