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dv.ee

12 марта 2024 в 10:03









Россия объявила в розыск министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса

Лаури Ляэнеметс. Фото: Andras Kralla

Россия возбудила уголовные дела против более чем 50 политиков и чиновников из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Чехии. Среди разыскиваемых присутствует и министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, пишет ERR.

В середине февраля стало известно, что в базе розыска также оказались премьер-министр Кая Каллас, госсекретарь Эстонии Таймар Петеркоп, глава минкульта Литвы Симонас Кайрис и члены Сейма Латвии.