12-месячная ставка Euribor растет. Эксперт: на Рождество оптимизма было больше

Холодный душ: на предпринимателя свалился иск от сокращенного работника за профзаболевание

Производитель деревянных домов Varola сократил работницу, которая проработала у него почти 20 лет, но полтора года спустя получил неожиданное уведомление о ее профессиональном заболевании, что привело к разбирательству в судах двух инстанций.

Производитель деревянных домов Varola сократил работницу, которая проработала у него почти 20 лет, но полтора года спустя получил неожиданное уведомление о ее профессиональном заболевании, что привело к разбирательству в судах двух инстанций.