    12-месячная ставка Euribor растет. Эксперт: на Рождество оптимизма было больше

    Пааво Труу.Фото: Liis Treimann

    12-месячная ставка Euribor, которая особенно важна для наших северных соседей, в последнее время демонстрирует рост. Финансовый директор Coop Pank Пааво Труу пояснил, что во время Рождества оптимизма в обществе было больше, чем сейчас.

    В эфире утренней радиопрограммы Äripäev Труу рассказал, что с осени денежные рынки ожидают снижения процентных ставок Европейским центральным банком. В связи с этим процентные ставки с более длинным сроком начали падать. Поскольку ожидание было долгим, то трехмесячный Euribor, например, не отреагировал, в то время как 12-месячный начал снижаться.

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