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dv.ee

20 марта 2024 в 10:46









Каллас в Берлине: либо мы больше инвестируем в оборону, либо рискуем будущим всего свободного мира

Канцлер Германии Олав Шольц и премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Премьер-министр Кая Каллас встретилась во вторник в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем, с которым обсудила поддержку Украины, необходимость увеличения инвестиций в европейскую оборону и развитие отношений между Эстонией и Германией.

На встрече Каллас подчеркнула необходимость инвестировать больше в европейскую готовность к обороне и ускорение темпов производства европейской оборонной промышленности. По ее словам, это важно для обеспечения собственной безопасности Европы, а также для поддержки Украины: «У нас есть выбор: инвестировать больше в оборону или рисковать будущим всего свободного мира. Помимо увеличения расходов на оборону, общий кредит ЕС является одним из возможных способов получения средств для таких крупных и срочных инвестиции».