    Кая Каллас встретилась с Джо Байденом

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Фото: Olivier Hoslet

    Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в субботу вечером встретилась с президентом США Джо Байденом. В ходе беседы речь шла о поддержке Украины, безопасности и предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне.

    «Я поблагодарила президента Байдена за присутствие США на восточном фланге НАТО и подчеркнула, как важно, чтобы это присутствие было гарантировано и в долгосрочной перспективе. Эстония как союзник по НАТО делает многое для обеспечения своей обороны и безопасности – наши расходы на оборону с этого года превышают 3 процента, и я призываю остальных союзников также больше инвестировать в оборону», – сказала Каллас.

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