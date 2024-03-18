Кая Каллас встретилась с Джо Байденом

Японские быки вышли из спячки: как эстонский инвестор может к ним присоединиться
Японский рынок c 1989 года никак не мог выбраться из ямы и побить новый рекорд, и вот, спустя более чем три десятилетия, это случилось. На что следует обратить внимание эстонским инвесторам, у которых есть желание присоединиться к японским быкам.
Японский рынок c 1989 года никак не мог выбраться из ямы и побить новый рекорд, и вот, спустя более чем три десятилетия, это случилось. На что следует обратить внимание эстонским инвесторам, у которых есть желание присоединиться к японским быкам.