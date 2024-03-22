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dv.ee

22 марта 2024 в 19:31









В Московской области совершен крупный теракт: десятки погибших

В здании начался пожар. Фото: Vitaly Smolnikov

В результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске Московской области 115 человек погибли и около 150 пострадали, передают зарубежные СМИ.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

По словам очевидцев, нападавшие открыли огонь из автоматов по толпе людей.

"По предварительным данным, группа неизвестных от двух до пяти человек в тактическом обмундировании, вооруженная автоматическим оружием открыла стрельбу по охранникам на входе в концертный зал. Затем они начали стрелять по зрителям в фойе", - сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативные службы.

После этого произошел взрыв и начался пожар.

Следственный комитет РФ возбудил дело по статье о теракте.

Информация о готовящемся теракте в Москве озвучивалась ранее неоднократно, в частности, о его высокой вероятности предупреждало американское посольство.