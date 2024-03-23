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Эльконд Либман

23 марта 2024 в 7:16









Политика «на экспорт»: дымовая завеса от внутренних неудач

Эльконд Либман. Фото: Liis Treimann

Премьер-министр Кая Каллас продолжает давить на педаль газа внешней политики, стремясь «экспортными» успехами затушевать множащиеся внутренние неудачи. Но не исключено, что и там ее ждет разочарование, считает политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.

Во время своего визита в Германию Кая Каллас заявила, что преемником Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО должен стать представитель, во-первых, страны, выполняющей обязательство по военным расходам не менее двух процентов ВВП, во-вторых, страны Центральной или Восточной Европы.

Главный претендент на должность, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не отвечает ни одному из этих критериев. Второй кандидат, президент Румынии Клаус Йоханнис как минимум одному, географическому, критерию соответствует, но его шансы весьма невелики. Это сильное заявление сделано, разумеется, в русле совершенно понятной политики «демонстрации флага», призванной хотя бы таким способом усиливать роль относительно новых стран НАТО (как, впрочем, и других международных организаций), и без особо больших надежд на фактическую реализацию притязаний.

На последнее обстоятельство указывают как ремарка Каллас о плюсах Рютте, возглавляющего коалиционное правительство, то есть, надо понимать, имеющего опыт согласования разных мнений, так и заявление министра иностранных дел Маргуса Цахкна о том, что у Эстонии нет каких-то предпочтений в выборе между Рютте и Йоханнисом.

Предпочтения, понятно, были бы, если бы в числе претендентов серьезно фигурировала и Кая Каллас – вопрос, который у нас довольно долго обсасывался и который был снят с повестки дня и в конечном итоге предан в определенной степени забвению. Эстонский премьер не просто оказалась, а, видимо, изначально была мало приемлема для западных «тяжеловесов» из-за своей чересчур радикальной антироссийской риторики и вытекающей из нее политики, которая направлена отнюдь не только против представителей путинского режима. Ровно по той же причине упомянутые «тяжеловесы» не поддержат кандидата от восточно- или центральноевропейских государств.

Хотя в международной политике амбиции и их проявление бывает совсем не лишними, в данном случае впечатление может сложиться как раз неблагоприятное: как о выскочке, которому указали его место.

А у Каи Каллас подобных забот достаточно и дома. Очередное фиаско она потерпела в противостоянии с бывшим главой правительства и нынешним евродепутатом Андрусом Ансипом. Всего месяц назад нынешний председатель Партии реформ Каллас обнародовала письмо к бывшему партийному лидеру Ансипу с призывом не баллотироваться в Европейский парламент.

«Я надеюсь, что ты не станешь просить поддержки партии для участия в выборах в Европарламент», - написала она своему внутрипартийному оппоненту. И что? А то, что 173 реформиста, составляющие, по существу, цвет партии, подписались в пользу выдвижения кандидатуры Ансипа в представительный орган ЕС. Среди подписантов два министра правительства Каллас, 15 депутатов фракции Партии реформ в Рийгикогу, в том числе председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон, бывший министр науки и образования Лийна Керсна, несколько других реформистов, занимавших министерские должности в прежние времена, коллега Ансипа по Европарламенту (и бывший министр иностранных дел) Урмас Паэт и др.

Если это еще и не «бунт на корабле», то уж недвусмысленный намек премьер-министру не лезть за флажки во всяком случае. Другое дело, что, единодушно переизбрав Каллас своим лидером и не сумев сплавить ее на престижные посты за рубежами родины, что, похоже, замышлялось и стояло за ее (временным) переизбранием, партия теперь не рискнет раскачивать правительство. Но реальная картинка от этого лучше не становится и впечатление безмятежности не возникает.

Впрочем, у столичных реформистов случилась и радость, укрепившая их надежду на свержение нынешней городской власти во главе с Михаилом Кылвартом. Таллиннский окружной суд отменил вынесенный Харьюским уездным судом оправдательный приговор по делу Porto Franco и приговорил его фигурантов – бизнесмена Хиллара Тедера и бывшего генсека Центристской партии Михаила Корба к условным срокам, а саму Центристскую партию к миллионному штрафу.

И хотя приговор обжалован в высшей судебной инстанции, глава фракции Партии реформ в Таллиннском горсобрании и претендент на кресло столичного мэра Пеэтер-Пяртель Пере, ни минуты не медля, предложил Кылварту добровольно сложить с себя полномочия градоначальника, поскольку его голова отныне будет занята проблемой спасения возглавляемой им партии и ее бюджета в свете наложенного на нее штрафа, и на управление городом, с чем он и без того не справлялся, времени вовсе не останется.

Если же мэр добровольно в отставку не подаст, Пере пригрозил ему вотумом недоверия. До сих пор центристы, правящие в Таллинне в союзе с социал-демократами, вотума не боялись - даже после бегства из партии нескольких бывших центристов и усыхания центристской фракции социал-демократы неизменно отвечали оппонентам-соблазнителям, прикидывавшим различные варианты свержения столичной власти, отказом разорвать союз и развалить коалицию. А удивительная оплошность Марии Юферевой-Скуратовски их успокоила и взбодрила.

На сей раз, судя по туманно-расплывчатому заявлению Евгения Осиновского, социал-демократические союзники центристов могут заколебаться. И в таком случае, особенно если послушать рассуждения давнего уже перебежчика от центристов к социал-демократам Раймонда Кальюлайда о «возможности жизни на Марсе», то есть о политическом партнерстве с EKRE, переворот может состояться и оказаться успешным.

Президентские «выборы» в России и их результаты в Эстонии дали повод некоторым эстонским СМИ и политикам в очередной раз ударить в тревожный набат, однако исключительно для того, чтобы вернуть в центр внимания вопрос о лишении граждан России и Беларуси, проживающих в Эстонии, права голосовать на местных выборах. Сложность принятия такого решения, которое ни под каким видом, будь то «лишение» или «приостановка», невозможно без долгого процесса изменения Конституции, понимают все, в том числе и его сторонники.

Понимают ли сторонники, твердящие мантры о безопасности государства, что лишение большой группы населения права, которое пока гарантировано ей Конституцией, и, следовательно, отчуждение этой группы уже не только от государственно-политической, но и от муниципальной власти, приведет не к укреплению безопасности, а к ровно противоположному результату? Подозревая, что все-таки понимают, однако соблазн насолить «этим» затмевает понимание.

Посмотрим на цифры, которыми пугает доверчивых читателей, например, передовица издания Postimees. Да, действительно, за Путина проголосовали 75% пришедших на выборы. Но, во-первых, это уже заметно меньше, чем в 2018 году, во-вторых – явка составила всего примерно 2500 человек из приблизительно 80 000 граждан РФ и Беларуси в Эстонии (избирателей, конечно, меньше, но не радикально, поскольку многие несовершеннолетние дети российских и белорусских граждан имеют эстонское гражданство, полученное по заявлению родителей). Кстати, вот курьез, все цифры и пропорции взяты из статьи в русскоязычной версии все того же издания Postimees.

Малочисленность мероприятия «Полдень против Путина» в Таллинне, на что обращают внимание, тоже вполне объяснимо: здесь в отличие от, например, Берлина или Риги, с которыми нас сравнивают, очень немного российских «релокантов», которые составляли за рубежами России основную массу участников акции. Поэтому и картинка такая.

Партия «Отечество» и лично ее председатель Урмас Рейнсалу призвали не признавать Путина президентом. Увы, это вряд ли на международном политическом уровне выйдет по целому ряду причин – и тут одного совершенно справедливого признания выборов несвободными, неравноправными, непрозрачными, нарушающими закон и даже нелегитимными окажется для подавляющего большинства стран Запада, несмотря даже на все их желание, недостаточным.

Главные причины – те же, что препятствуют избранию восточноевропейского политика главой НАТО, о чем говорилось выше. И, разумеется, боязнь оказаться в ситуации, когда не с кем будет разговаривать. В оправданности этих опасений можно усомниться, а можно и понять. Но мы-то ведь не дипломаты и не политики, и нам никто не мешает не титуловать этого персонажа президентом, а называть его «российским диктатором», наподобие того, как мы зовем белорусского диктатора Александра Лукашенко. Надо только условиться, что так будут поступать все СМИ.