    Обманувший банки экс-промышленник должен выплатить 15 млн евро

    Адвокат Стелла Вебер (слева) и бывший руководитель и владелец E-Profiil Тоомас Йыги.Фото: Andras Kralla

    Бывший владелец и член правления обанкротившейся промышленной компании E-Profiil должен выплатить банкам 15 млн евро компенсации. При этом экс-промышленник избежал запрета на ведение коммерческой деятельности.

    Судебное дело против Йыги, продолжавшееся почти три года, завершилось на этой неделе. Государственный суд отказался принимать к производству апелляционные жалобы как прокуратуры, так и адвоката Йыги. Таким образом, в законную силу вступило решение окружного суда.

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