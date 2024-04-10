Birger запустит производство в Ида-Вирумаа: компания получила миллионы от Фонда справедливого перехода

Компания Birger, которая экспортирует большую часть своей продукции, планирует начать производство и в Ида-Вирумаа. Помимо прочего, компания производит, например, контейнеры для мусора.Фото: Birger

Компания Birger, занимающаяся производством и экспортом металлических контейнеров и транспортных платформ, с помощью финансовой поддержки запустит производство в Ида-Вирумаа.

Birger, которая в настоящее время работает в деревне Маэтсмаа в Йыгевамаа, получила грант в размере 2,3 млн евро от Фонда справедливого перехода на расширение деятельности в Кохтла-Ярве. Собственные инвестиции компании составят 4 млн евро.

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