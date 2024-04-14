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dv.ee

14 апреля 2024 в 13:02









Пассажиропоток Elron в первом квартале вырос на 13%

Поезд Elron. Фото: Andres Haabu

В марте пассажиропоток на эстонской железной дороге составил 668 000 человек, что на 4% превысило показатель за аналогичный месяц прошлого года, пишет rus.err.ee.

«Количество пассажиров, следующих в западном направлении, продолжает расти благодаря плотному расписанию и высокоскоростным поездам в часы пик в будние дни, – сказал пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ. – Количество пассажиров западного направления в марте выросло на 9% по сравнению с годом ранее. В целом за первый квартал текущего года количество пассажиров на этом направлении выросло на целых 13% по сравнению с прошлым годом».

С начала 2024 года (с января по март) пассажиропоток Elron составил более 1,89 млн пассажиров, что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (1,78 млн пассажиров).

Рекордное количество пассажиров за первые месяцы года было зафиксировано 28 марта (28 566 человек).

В марте самыми популярными маршрутами были Таллинн-Палдиски (103 000 пассажиров), Таллинн-Турба (101 000 пассажиров) и Таллинн-Аэгвийду (83 000 пассажиров).