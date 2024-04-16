Новым министром по делам регионов может стать Прийт Ломп
Мадис Каллас. Фото: Andras Kralla
По данным ЕRR, новым министром по делам регионов вместо Мадиса Калласа может стать председатель экономической комиссии Рийгикогу Прийт Ломп (Социал-демократическая партия).
«Если мое имя будет первым выбором всей команды и председателя партии, я бы не исключал этого. Я бы обсудил это с семьей, а не сразу сказал бы "нет" или "да". Но я рад, что силу нашей команды в региональной политике можно увидеть и снаружи», – прокомментировал ERR свое возможное назначение Прийт Ломп.
На вопрос, разговаривал ли с ним председатель Социал-демократической партии (СДП) Лаури Ляэнеметс, Ломп ответил, что утренняя новость стала неожиданностью для всех сторон.
«Я очень доволен тем, что сейчас нахожусь в Рийгикогу и могу руководить экономической комиссией. Но политика настолько динамична, что если в интересах коллектива приходится принимать разные решения, то это нужно взвешивать и решать», – отметил 39-летний Ломп.
По словам Ляэнеметса, правление партии обсудит кандидатуру следующего министра по делам регионов во вторник вечером.
Напомним, министр по делам регионов Мадис Каллас объявил об уходе
в отставку. Его полномочия истекут во вторник в полночь.
Мадис Каллас вернется в Рийгикогу.
Ранее Каллас заявлял, что если переговоры об изменении доходной базы местных самоуправлений с партнерами по коалиции не продвинутся, то он не видит смысла оставаться на посту министра регионального развития.
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