    Новым министром по делам регионов может стать Прийт Ломп

    Мадис Каллас. Фото: Andras Kralla

    По данным ЕRR, новым министром по делам регионов вместо Мадиса Калласа может стать председатель экономической комиссии Рийгикогу Прийт Ломп (Социал-демократическая партия).

    «Если мое имя будет первым выбором всей команды и председателя партии, я бы не исключал этого. Я бы обсудил это с семьей, а не сразу сказал бы "нет" или "да". Но я рад, что силу нашей команды в региональной политике можно увидеть и снаружи», – прокомментировал ERR свое возможное назначение Прийт Ломп.
    На вопрос, разговаривал ли с ним председатель Социал-демократической партии (СДП) Лаури Ляэнеметс, Ломп ответил, что утренняя новость стала неожиданностью для всех сторон.
    «Я очень доволен тем, что сейчас нахожусь в Рийгикогу и могу руководить экономической комиссией. Но политика настолько динамична, что если в интересах коллектива приходится принимать разные решения, то это нужно взвешивать и решать», – отметил 39-летний Ломп.
    По словам Ляэнеметса, правление партии обсудит кандидатуру следующего министра по делам регионов во вторник вечером.
    Напомним, министр по делам регионов Мадис Каллас объявил об уходе в отставку. Его полномочия истекут во вторник в полночь.
    Мадис Каллас вернется в Рийгикогу.
    Ранее Каллас заявлял, что если переговоры об изменении доходной базы местных самоуправлений с партнерами по коалиции не продвинутся, то он не видит смысла оставаться на посту министра регионального развития.

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