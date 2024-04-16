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dv.ee

16 апреля 2024 в 14:10









Новым министром по делам регионов может стать Прийт Ломп

Мадис Каллас. Фото: Andras Kralla

По данным ЕRR, новым министром по делам регионов вместо Мадиса Калласа может стать председатель экономической комиссии Рийгикогу Прийт Ломп (Социал-демократическая партия).

«Если мое имя будет первым выбором всей команды и председателя партии, я бы не исключал этого. Я бы обсудил это с семьей, а не сразу сказал бы "нет" или "да". Но я рад, что силу нашей команды в региональной политике можно увидеть и снаружи», – прокомментировал ERR свое возможное назначение Прийт Ломп.

На вопрос, разговаривал ли с ним председатель Социал-демократической партии (СДП) Лаури Ляэнеметс, Ломп ответил, что утренняя новость стала неожиданностью для всех сторон.

«Я очень доволен тем, что сейчас нахожусь в Рийгикогу и могу руководить экономической комиссией. Но политика настолько динамична, что если в интересах коллектива приходится принимать разные решения, то это нужно взвешивать и решать», – отметил 39-летний Ломп.

По словам Ляэнеметса, правление партии обсудит кандидатуру следующего министра по делам регионов во вторник вечером.

Напомним, министр по делам регионов Мадис Каллас объявил об уходе в отставку. Его полномочия истекут во вторник в полночь.

Мадис Каллас вернется в Рийгикогу.

Ранее Каллас заявлял, что если переговоры об изменении доходной базы местных самоуправлений с партнерами по коалиции не продвинутся, то он не видит смысла оставаться на посту министра регионального развития.