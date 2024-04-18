    Эстонская продукция не задержалась на российском «Светофоре»

    Российские магазины Mere благодаря низким ценам завоевали популярность в некоторых странах ЕС. Фото c официального сайта Mere.

    Сеть европейских продуктовых дискаунтеров Mere, принадлежащая российской компании «Светофор», в том числе завоевала расположение эстонского производителя мясных продуктов.

    Эстонский концерн Maag Grupp, управляющий такими продуктовыми брендами, как Rakvere, Tallegg, Rannarootsi, Tere, Farmi и др., распространяет свою продукцию в Литве в том числе через сеть дискаунтеров Mere. Ведь благодаря низким ценам товары раскупаются быстрее. Этот ритейлер в целом не скрывает свое российское происхождение, но на литовском сайте не афиширует его.
    Компания Mere работает в Литве с 2019 года и широко представлена в Евросоюзе, говорится на ее странице. В Литве у сети более 25 магазинов. В соседней Латвии – еще пять. В Эстонии у сети магазинов нет. Помимо Балтии точки продаж есть в Польше. В 2022 году Mere пыталась выйти на рынки Великобритании, Франции, Испании, Австрии и Германии, однако, безуспешно. Компания объясняла это проблемами с поставщиками и логистикой, к которым привели санкции.
    Несмотря на трудности, сеть планирует продолжать развиваться в Европе. Кроме Mere, у «Светофора» есть еще один бренд – MyPrice. Он представлен в Бельгии, откуда до этого ушел Mere, а также в Испании.
    Не добившись успеха под названием Mere, сеть пытается построить бизнес в Бельгии с новым именем.Фото: NICOLAS MAETERLINCK, Scanpix/AFP
    Кроме ЕС, у Mere есть магазины в Сербии – по данным сайта, это 30 магазинов. Точки работали и в Украине, но не смогли закрепиться на местном рынке и закрылись еще до российского вторжения, в январе 2022 года.
    Бренды Mere и «Светофор» принадлежат российской группе компаний «Торгсервис», это ветка из нескольких десятков отдельных фирм, у которых в общей сложности только в России больше 3300 магазинов.
    Основные владельцы компании – Валентина Шнайдер, ее сыновья Андрей, Иван и Сергей. Также среди собственников ряда фирм этой группы Андрей Вейкулайнен, Рустам Килижеков и Валерий Яковлев. В 2021 году семья Шнайдер вошла в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Тогда их состояние вывело их на 182-е место в рейтинге.
    $650 млнво столько оценил журнал Forbes состояние семьи Шнайдер.
    «Светофор» – одна из самых закрытых и быстрорастущих компаний в российском ритейле. Рост популярности магазинов с политикой жесткой экономии проходит на фоне существенного снижения реальных доходов населения, объяснили аналитики Infoline.
    В ЕС магазины пониженных цен тоже пользуются популярностью. «Вот эти российские прикольчики – продавать за бесценок непонятный товар», – комментирует ДВ руководитель продуктового направления литовского портала Pricer, который специализируется на сравнении цен в балтийском регионе, Пятрас Чепкаускас.
    По его словам, через магазины российской сети в том числе сбывают и мясную продукцию, выходящую в Литве под брендом Klaipedos maistas, который принадлежит эстонской компании Maag Grupp AS.
    «Продукция Klaipedos maistas достаточно дорогая, но они увеличивают продажи с помощью скидок. И есть одно “но”: они, чтобы были объемы, сливают товар через сеть Mere, это российский “Светофор”. Он осуществлял экспансию на Запад, но это не удалось из-за высокой конкуренции, а вот в Литве и Латвии он зацепился», – рассказывает Чепкаускас.
    Mere – далеко не основной канал сбыта Rakvere в Литве, говорит директор по развитию продукции и маркетингу Maag Food OÜ Янне Лайк-Лыхмус.
    «Ассортимент магазинов Mere в Литве в основном составляют товары местных производителей, – не согласна с такой оценкой директор по развитию продукции и маркетингу Maag Food OÜ Янне Лайк-Лыхмус. – Наши перепродажи там второстепенны, в литовских Mere продаются только два продукта от Rakvere. Основными дистрибьюторами наших брендов в Литве являются Maxima, Aibe и Rimi. Примерно 30% объема продаж нашей продукции в Литве приходится на Maxima, поэтому Mere – далеко не основной наш канал сбыта там».
    Сотрудничество с российской сетью полностью законно, к тому же в странах ЕС Mere оформлена как отдельное юридическое лицо. «У нас нет ни клиентов, ни партнеров по сотрудничеству в России. Никаких санкций в отношении литовского Mere не введено», – подчеркивает Янне Лайк-Лыхмус.

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