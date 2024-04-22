    Немцы приобрели долю Юри Мыйза в бетонной компании

    Юри Мыйз не пожелал комментировать сделку.Фото: Raul Mee

    Немецкий концерн строительных материалов Schwenk приобрел долю Юри Мыйза в производителе бетона Framm.

    Согласно Коммерческому регистру, доля Schwenk Eesti в AS Framm выросла до 49,72 процента, поэтому разрешение Департамента конкуренции для завершения сделки не требуется. До сделки Мыйзу через холдинговую компанию JMB Investeeringute OÜ принадлежало 20,22% акций AS Framm. Schwenk Eesti, соответственно, принадлежало 29,5 процента компании.
    Помимо Schwenk, основным акционером AS Framm является член правления Framm Расмус Курм, которому в общей сложности принадлежит 50,28 процента акций через холдинговые компании Betooni Investeeringute OÜ и Greed Consulting OÜ. По словам Курма, процесс продажи доли Мыйза немцам начался в ноябре прошлого года, когда Мыйз ушел с поста главы совета.
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    Юри Мыйз не пожелал говорить о сделке. Он добавил, что больше не входит в правление JMB Investeeringute OÜ и больше не занимается бизнесом. В Коммерческом регистре cказано, что, хотя единственным владельцем холдинговой компании является Мыйз, несколько недель назад он покинул правление.
    Немцы усиливают хватку
    Год назад эстонский производитель бетона Betoonimeister и немецкий концерн строительных материалов Schwenk подписали соглашение, по которому последний приобрел 65,7% акций Betoonimeister.
    Сделка долгое время ждала разрешения Департамента конкуренции. По словам Курма, Betoonimeister был единственным крупным игроком, основанным на эстонском капитале, и, таким образом, последним предприятием с эстонскими владельцами, которое крупное предприятие могло бы купить на местном рынке.
    Schwenk – немецкий концерн, основанный в 1847 году. С 2019 года компания работает на рынках Скандинавии и Балтии, где предлагает решения для цемента, товарного бетона и заполнителей. Концерн владеет цементным заводом в Латвии и Литве, производством бетонных смесей в Латвии и Финляндии, портовыми терминалами в Латвии, Финляндии, Швеции и Норвегии, а также несколькими карьерами в Латвии и Литве.
    AS Framm, действующая с 1990 года, занимается производством и продажей бетона, готовых бетонных изделий и бетонных смесей. Весной 2020 года компания приобрела контрольный пакет акций AS Lasbet Tootmine, которая работает в том же секторе.

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