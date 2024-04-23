Тоомсалу: количество банкротств и безработных вырастет еще

Глава LHV Group Мадис Тоомсалу. Фото: Raigo Pajula

Хотя в этом году мы еще можем увидеть квартальный экономический рост, перед этим цифры станут еще более удручающими, говорит глава LHV Group Мадис Тоомсалу.

«Статистика у нас по-прежнему будет ухудшаться. Это касается количества банкротств и, возможно, уровня безработицы», – говорит Тоомсалу. Он поясняет, что как потребление, так и объем инвестиций сейчас стоят на месте или снижаются, а реальный экономический рост отрицательный.