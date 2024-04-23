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Андрей Деменков

23 апреля 2024 в 3:00









Экономика Эстонии в многоуровневой ловушке

Андрей Деменков. Фото: Личный архив

Эстония имеет неплохие шансы выйти из нынешнего кризиса на новый, более высокий виток экономического развития. Но отношение государства к бизнесу может этому помешать, считает публицист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков..

С 2022 года Эстония резко выделяется на фоне остального Евросоюза самым затяжным и самым глубоким кризисом. Экономисты, политики и предприниматели называют ряд причин, обвиняя войну в Украине, которая ударила по глобальным рынкам и разогнала инфляцию, удорожание энергии, которое повысило себестоимость эстонских товаров, охлаждение германской экономики, которое через рынки Северной Европы бьет по нашему экспорту…

Казалось бы, у Латвии и Литвы, экономика которых в целом имеет много общего с нашей, должны быть и схожие проблемы. Однако статистика говорит о другом. Если ВВП Эстонии в прошлом году снизился на 3%, то у Латвии и Литвы – на 0,3%. В чем же дело?

Судя по всему, нам не повезло оказаться посреди общеевропейского охлаждения экономики, одновременно угодив в «ловушку среднего дохода», которая усугубляется неуклюжими действиями правительства. Стоимость рабочей силы в Эстонии примерно на 10% выше, чем в Литве, и на 20% – чем в Латвии. Не так уж и много, но, видимо, в наших условиях у этой черты проходит граница экономики, способной опираться на относительно дешевые рабочие руки и расти в первую очередь за счет тех отраслей, где их стоимость имеет большое значение.

В «ловушку среднего дохода» попадает множество стран, которые после бурного или просто ускоренного развития вдруг резко замедляют темп. В Европе классическим примером считается Португалия, у которой резвый бег 1980-х в 1990-е годы замедлился, а в XXI веке и вовсе перешел к передвижению ползком. Для старых драйверов, прежде всего, легкой промышленности, рабочая сила стала слишком дорогой, а новыми страна пока так и не обзавелась.

Свою легкую промышленность Эстония давно уже потеряла. Главная проблема сегодня в падении деревообработки и машиностроения, которые занимаются в основном выполнением заказов по субподряду для более крупных компаний Северной Европы и производством несложной продукции с низкой добавленной стоимостью.

Эстонские роботы для Японии

К счастью, в отличие от Португалии, новые драйверы у нас уже просматриваются. Это не отдельные предприятия, а целые формирующиеся отрасли. Самая очевидная – роботостроение. В этой сфере работает ряд компаний, некоторые из них весьма успешны.

Луноходоподобные роботы-доставщики Starship Technologies хорошо известны не только таллинцам, они знакомы жителям Лондона, Лидса, Гамбурга, Дюссельдорфа, Берна, Эспоо и студентам и работникам полусотни университетских кампусов в США. За последние два года Starship привлекла от Европейского инвестиционного банка и венчурных инвесторов около 100 млн долларов США.

Компания Cleveron поставляет почтовые автоматы в 30 стран мира: только у крупнейшего ритейлера США Walmart задействовано свыше 1,5 тыс. ее аппаратов. Но это лишь база, которая, по замыслу компании, станет основой целой системы доставки с проходящими сейчас испытания роботами- курьерами. В последнее время предприятие переживает трудности, новая технология, на которую делалась ставка, не «выстреливает» так скоро, как ожидалось. Пришлось даже отделить производство роботов-доставщиков в самостоятельную фирму Clevon. Тем не менее, у нового направления есть все шансы «выстрелить» в скором будущем, когда мировая экономика вновь войдет в фазу роста и спрос на подобные решения вырастет.

Опыт другой компании, Milrem Robotics, подсказывает, что ожидания Cleveron оправданы. За ее техникой в Украине охотится российский Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), предлагая тому, кто доставит в рабочем состоянии ее роботизированную мобильную платформу THeMIS, 2 млн рублей. Руководство фирмы, которая поставляет продукцию уже в полтора десятка стран, еще в прошлом году заявило, что на подобную технику скоро во всем развитом мире будет взрывной взлет спроса, и стало загодя наращивать мощности, в нынешнем году компания намерена в полтора раза увеличить штат сотрудников. Чутье эстонских бизнесменов не подвело: совсем недавно Milrem Robotics выиграла тендер на поставку одного из вариантов THeMIS для Сил обороны… Японии. Да-да, эстонские роботы будут поставляться в Японию!

Приведенные примеры успешных компаний – лишь верхушка необходимого экономике айсберга сильной отрасли. Чтобы она быстро выросла и окрепла, нужна поддержка государства. А вот с этим у нас нынче определенные проблемы. Правящая Партия реформ, которая долгое время была «про бизнес», теперь вызывает у многих предпринимателей недоумение.

Слишком много неопределенности

Ключевой вопрос – отсутствие диалога. Политики перестали интересоваться мнением деловых людей, огорошивая совершенно неожиданными решениями. Впрочем, чему тут удивляться, если наша премьер-министр Кая Каллас признает, что понятия не имеет о том, чем занимается фирма ее супруга?

Предприниматели готовы мириться и с довольно суровыми условиями для ведения бизнеса, лишь бы правила были предельно ясны, недвусмысленны и стабильны. Особенно важно это для малого предпринимательства. У нас же государство в последнее время постоянно усложняет условия игры, повышая налоговую нагрузку. Только в 2022-м году расходы на рабочую силу выросли на 9%, повышен НСО, вводится налог на автомобили… И конца этому пока не видно.

Руководство страны признает, что дела с бюджетом хуже, чем виделось еще в прошлом году. Обложенная новыми поборами экономика никак не хочет идти в рост. В августе правительство собирается обсуждать ситуацию и меры для пополнения казны. Деловой мир ждет новых налогов.

Хотя уже не все. Компания Fibenol решила инвестировать 700 млн в строительство инновационного деревообрабатывающего завода в Латвии. В 2022-м руководство давало понять, что предприятие может быть построено в Эстонии, но сегодня прозрачно намекает, что в Латвии более стабильная лесная и в целом экономическая политика. И это не единичный случай. Есть и другие фирмы, которые выводят из Эстонии даже действующие предприятия, объясняя свое решение резким ухудшением деловой среды.

Если правительство не изменит отношение к бизнесу, вполне возможно, что у нас не только не случится подлинного прорыва в высокотехнологичных отраслях, но и упомянутые выше успешные предприятия сменят эстонскую прописку на более комфортную. Перевести бизнес в другую страну нынче не так уж сложно, а у Milrem Robotics и Starship Technologies уже имеются подразделения в Западной Европе и США.