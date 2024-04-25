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dv.ee

25 апреля 2024 в 5:51









Европарламент запретит платежи наличными на сумму более 10 000 евро

ЕС пытается бороться с отмыванием денег. Фото: Liis Treimann

В рамках борьбы с отмыванием денег Европарламент проголосовал за запрет наличных платежей на сумму более 10 000 евро, передает Rus.ERR.

Кроме запрета расчетов наличными на большие суммы, новые нормы предполагают, что продавцы предметов роскоши должны будут проверять личность своих клиентов и сообщать властям о подозрительных операциях. Ужесточение правил коснется среди прочего продажи драгоценностей, автомобилей класса люкс, частных самолетов и яхт.

Помимо этого, властям вменяется в обязанность тщательно отслеживать операции с криптовалютами и банковские операции сверхбогатых людей, обладающих активами на сумму более 50 млн евро. Владельцы компаний, держащие не менее четверти акций, будут подлежать регистрации на всей территории ЕС.

Данные меры, в частности, нацелены на лишение российских олигархов возможностей обойти санкции Евросоюза.