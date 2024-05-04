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Николай Андреев

4 мая 2024 в 6:14









Приходят, уходят, остаются: в Ида-Вирумаа торговые сети колеблются с доставкой на дом

Barbora объявила, что открывает услугу доставки товаров на дом в Ида-Вирумаа. Фото: Николай Андреев

Компания Barbora, доставляющая на дом товары из магазинов Maxima, сообщила о своем приходе в Ида-Вирумаа. Barbora уже приходила сюда четыре года назад, но лишь с услугой drive-in: комплектование заказов и выдача их на парковке перед магазином. При этом Prisma, напротив, прекратила оказывать такие услуги в Ида-Вирумаа прошлым летом.

Спрос на доставку товаров из супермаркетов подскочил во время пандемии коронавируса. В Таллинне тогда торговые сети этот спрос удовлетворяли, а в Нарве Maxima (Barbora) начала выдавать покупки из своих интернет-магазинов на парковках, Prisma и Rimi в 2020-м начали предлагать в Нарве также услугу доставки на дом.

На этом фоне доставку на дом из супермаркетов стали предлагать мелкие предприниматели, которые быстро сориентировались в новой ситуации. Но их услуги прожили недолго, спрос на них пропал.

Местный рынок доставки меняется

Позднее услугу доставки на дом расширил на весь Ида-Вирумаа и Selver. Он и Rimi продолжают доставлять товары на дом жителям Северо-Востока до сих пор.

С 3 июля 2023 года нарвская Prisma, до этого работавшая круглосуточно, наоборот, стала закрываться на ночь и отменила в Нарве услуги интернет-магазина ePrisma: как drive-in, так и доставку на дом. В другие города уезда ePrisma доставку не предлагала и до этого.

Особняком на этом рынке стоит Coop. Во время пандемии он предлагал в Нарве лишь доставку “кризисного набора” с консервами, батарейками, туалетной бумагой и т.д. Сейчас доставка Coop, кроме Таллинна и Тарту, доступна только в нескольких местах в западной части Эстонии.

На фоне закрытия доставки в Prisma и открытия ее в Maxima (Barbora), ДВ попросил представителей основных торговых сетей поделиться своим видением того, как за последнее время изменился рынок доставки в Ида-Вирумаа.

Руководитель отдела маркетинга и ассортимента Barbora Любовь Сейбак рассказала, что в компании видят спрос в Ида-Вирумаа и уже некоторое время рассматривали возможность расширения:

“Работая в других регионах, мы получали как письма, так и звонки с вопросом, когда можно будет заказать товары через Barbora и в Ида-Вирумаа. К услугам Barbora есть интерес в нескольких регионах, где мы в настоящее время не предлагаем свои услуги. Мы прислушиваемся к нашим клиентам, рассматриваем варианты и планируем расширение в зависимости от спроса”.

Судя по словам руководителя э-торговли Prisma Мартина Мейндока, эта торговая сеть отказалось от доставки в регионе не навсегда:

“После пандемии COVID стало ясно, что электронная коммерция никуда не денется. Клиент, совершающий заказ в интернет-магазине, превыше всего ценит удобство и качество. В настоящее время мы разрабатываем новый сайт и поэтому будем расширять нашу деятельность, когда сможем обеспечить отличный сервис от первого клика до доставки товара покупателю”.

Руководитель э-магазина Rimi Eesti Хелен Ледней также видит рост местного рынка:

“Интернет-магазин Rimi начал осуществлять доставку на дом в Ида-Вирумаа в июле 2020 года. За эти почти четыре года мы расширили как территорию доставки, так и клиентскую базу, что обеспечило нам рост товарооборота и заказов”.

Руководитель Selver по коммуникациям Марианн Ярвела считает, что нельзя напрямую сравнивать ситуацию сейчас и четыре года назад:

“Мы не можем говорить об объемах времен COVID. Когда ситуация стабилизировалась, объемы упали, но все равно остались существенно выше, чем до пандемии. Мы видели ту же тенденцию и в других местах. Если сравнить аналогичный период прошлого года и текущий год, то серьезных изменений в объемах не произошло”.

Типичный клиент из Ида-Вирумаа

На Северо-Востоке Эстонии крупные торговые сети начали доставку товаров на дом значительно позже, чем в столичном регионе. Видят ли они разницу между типичным клиентом в Ида-Вирумаа и в Харьюмаа?

“У нас появились новые клиенты в Ида-Вирумаа, с привычками которых мы еще не познакомились, - рассказала Любовь Сейбак из Barbora. - Клиенты Barbora в Харьюмаа и других регионах очень разнообразны, среди них есть семьи с детьми и одинокие люди, пожилые и молодые. Клиент Barbora ценит наш широкий выбор товаров и удобство сервиса, где он может получить товар в течение одного часа”.

“Независимо от того, в каком уезде находится покупатель, он выбирает заказ в интернет-магазине именно из-за удобства и качества, - считает Мартин Мейндок из e-Prisma. - Поскольку на рынке так много новых возможностей, а конкуренция открывает их все больше и больше, по нашему мнению, ни один клиент больше не является «типичным»”.

Хелен Ледней из э-магазина Rimi считает поведение покупателей во многом схожим, но видит небольшую региональную особенность:

“В Ида-Вирумаа выделяется то, что цена средней корзины покупок ниже, это связано с тем, что здесь покупаются более дешевые товары, и покупки более продуманы”.

“Было бы неуместно проводить такое сравнение, - считает Марианн Ярвела из Selver. - Конечно, клиенты в каждом регионе имеют свои особенности, но мы не обращаем на это особого внимания. У нас везде одинаковый выбор продукции и стандарты обслуживания. То же самое можно сказать и о требованиях и ожиданиях клиентов. Размеры покупок и предпочтения по товарам в обоих случаях индивидуальны, поэтому выделить что-то особенное сложно”.

Популярность вырастет, но пока остаются вопросы

Представители торговых сетей сходятся в том, что доставка товаров на дом постепенно станет более популярной и в Ида-Вирумаа, и отмечают причины таких ожиданий.

Любовь Сейбак из Barbora настроена наиболее оптимистично и перечисляет преимущества интернет-покупки перед обычным походом в магазин:

“Заказ продуктов через интернет-магазин – это удобный сервис, который помогает решить повседневные заботы – лучше планировать свое время и проводить больше времени со своими близкими. В наши дни жизнь стала настолько загруженной, что нет времени отдохнуть или насладиться свободным временем”.

Она также отмечает, что некоторые люди по состоянию здоровья не могут носить тяжелые сумки с продуктами или громоздкие товары, особенно если живут далеко от магазина. А курьер решает эти проблемы.

Мартин Мейндок из e-Prisma согласен, что популярность доставки будет расти, но какой именно доставки?

“Со временем развиваются разные способы доставки (drive-in, посылочные автоматы, WOLT, BOLT и так далее), - отмечает он. - Заказчик решит, в каком направлении в конечном итоге пойдет это развитие”.

“Я думаю, что в какой-то степени это станет более популярным, потому что молодое поколение привыкло делать покупки в интернете, а старшее поколение тоже принимает эти изменения, - рассуждает Хелен Ледней из э-магазина Rimi. - Но в Ида-Вирумаа определенно требуется больше времени, чтобы выработать привычку совершать покупки в Интернете, чем в других регионах, поскольку в этом регионе шире использование наличных денег”.

“На данный момент сложно ответить на этот вопрос. Однако это удобная услуга, которая используется в зависимости от необходимости. Например, суровые погодные условия значительно увеличивают использование услуги”, - отметила Марианн Ярвела из Selver.