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Кен Рохелаан

5 мая 2024 в 12:57









FT: Спецслужбы предупреждают о российских диверсиях в Европе

Кремль повышает интенсивность тайных диверсионных операций на территории Европейского Союза. Фото: Chine Nouvelle / SIPA / Scanpix

Европейские спецслужбы предупредили свои правительства, что Россия замышляет жестокие диверсии по всей Европе, переходя в режим постоянного конфликта с Западом, сообщает Financial Times.

Спецслужбы полагают, что Россия уже начала подготовку к тайным взрывам, поджогам и повреждению инфраструктуры в Европе, как напрямую, так и через третьих лиц.

Хотя агенты Кремля давно и печально известны проведением тайных операций, доказательства, собранные службами трех европейских стран, показывают, что усилия Кремля становятся все более агрессивными и сфокусированными.

Томас Хальденванг, глава разведки Германии, заявил на апрельской конференции по безопасности, что, по оценке ведомства, риск диверсий, организованных на уровне РФ как государства, значительно выше, чем раньше. Его заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как двое жителей Германии российского происхождения были задержаны по подозрению в сговоре с целью подрыва немецких промышленных и военных объектов, а также срыва помощи Украине со стороны Германии.

В конце апреля в Великобритании двум мужчинам было предъявлено обвинение в поджоге склада, где хранились грузы гуманитарной помощи в Украину. Британская прокуратура обвинила этих людей в работе на российское правительство.

Тем временем в Швеции органы безопасности расследуют несколько крушений поездов. Шведы также подозревают, что диверсия также была проведена под эгидой РФ.

Financial Times также приводит пример из Эстонии, напоминая, что в феврале в личном автомобиле министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса были разбиты стекла. Данные расследования показали, что это была гибридная атака, координируемая российскими спецслужбами.

Кейр Джайлс, старший советник лондонского аналитического центра Chatham House, отметил, что из собранных данных естественно заключить, что диверсионная активность России явно возросла.