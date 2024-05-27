Объемы строительства продолжают сокращаться
Спрос на новые жилые помещения по-прежнему снижается.Фото: Liis Treimann
Согласно данным Департамента статистики, в первом квартале 2024 года строительные предприятия построили в Эстонии и за рубежом в целом на 13% меньше, чем в тот же период годом ранее. Объем на местном строительном рынке сократился на 14%.
Строительные предприятия построили в целом на 707 млн евро, из них зданий построено на 491 млн евро и сооружений – на 216 млн евро. По сравнению с первым кварталом прошлого года зданий было построено почти на одну пятую меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т.п.) – на 1% больше.
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Liven позвонил в биржевой колокол: в будущем компания не исключает эмиссию акций
Сегодня девелопер недвижимости Liven отпраздновал успешный биржевой дебют. Глава компании Андеро Лаур подчеркнул важность доверия на рынке недвижимости и намекнул, что в будущем Liven не исключает эмиссию акций.
Сегодня девелопер недвижимости Liven отпраздновал успешный биржевой дебют. Глава компании Андеро Лаур подчеркнул важность доверия на рынке недвижимости и намекнул, что в будущем Liven не исключает эмиссию акций.
В США одобрили спотовые Ethereum ETF
24 мая Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила изменения, которые позволят восьми спотовым биржевым фондам (ETF) зарегистрироваться на биржах NASDAQ, NYSE и CME. Ожидается, что это изменение окажет большой эффект.
24 мая Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила изменения, которые позволят восьми спотовым биржевым фондам (ETF) зарегистрироваться на биржах NASDAQ, NYSE и CME. Ожидается, что это изменение окажет большой эффект.
Может ли что-нибудь остановить «медное ралли»?
Цена на медь поднялась до беспрецедентного уровня, и сложно даже предположить, где может быть пик, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.
Цена на медь поднялась до беспрецедентного уровня, и сложно даже предположить, где может быть пик, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.
Может ли что-нибудь остановить «медное ралли»?
Цена на медь поднялась до беспрецедентного уровня, и сложно даже предположить, где может быть пик, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.
Цена на медь поднялась до беспрецедентного уровня, и сложно даже предположить, где может быть пик, пишет член правления Kuusakoski Тоомас Колламаа.
Красильщик и Поливанов о деньгах и российских эмигрантах: «Люди приезжают в новые места и создают хорошие вещи»
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Красильщик и Поливанов о деньгах и российских эмигрантах: «Люди приезжают в новые места и создают хорошие вещи»
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.
Илья Красильщик и Александр Поливанов уверяют, что ничего не понимают в деньгах – и именно благодаря этому стали ведущими одних из самых популярных подкастов о личных финансах на русском языке «Деньги пришли» и «Два по цене одного». О новой волне российской эмиграции, корпоративной Москве, журналистских стартапах в условиях войны и советах от Алексея Навального с ними побеседовали ДВ.