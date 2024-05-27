Новости

dv.ee

27 мая 2024 в 6:39









Объемы строительства продолжают сокращаться

Спрос на новые жилые помещения по-прежнему снижается. Фото: Liis Treimann

Согласно данным Департамента статистики, в первом квартале 2024 года строительные предприятия построили в Эстонии и за рубежом в целом на 13% меньше, чем в тот же период годом ранее. Объем на местном строительном рынке сократился на 14%.

Строительные предприятия построили в целом на 707 млн евро, из них зданий построено на 491 млн евро и сооружений – на 216 млн евро. По сравнению с первым кварталом прошлого года зданий было построено почти на одну пятую меньше, а сооружений (дорог, мостов, портов, магистральных трубопроводов, линий связи и электропередач, спортивных площадок и т.п.) – на 1% больше.