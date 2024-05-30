    Безработица в еврозоне за год упала, в Эстонии выросла

    Фото: Pixabay

    Уровень безработицы в еврозоне в апреле снизился на 0,1 процентного пункта и достиг самого низкого уровня с момента образования валютного блока в 1999 году.

    Уровень безработицы в еврозоне с учетом сезонных колебаний снизился до 6,4%. Годом ранее, как и в предыдущем месяце, показатель составлял 6,5%. Согласно свежим данным Евростата, безработными в еврозоне в апреле было чуть менее 11 млн человек.

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