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Дмитрий Фефилов

30 мая 2024 в 11:59









Безработица в еврозоне за год упала, в Эстонии выросла

Фото: Pixabay

Уровень безработицы в еврозоне в апреле снизился на 0,1 процентного пункта и достиг самого низкого уровня с момента образования валютного блока в 1999 году.

Уровень безработицы в еврозоне с учетом сезонных колебаний снизился до 6,4%. Годом ранее, как и в предыдущем месяце, показатель составлял 6,5%. Согласно свежим данным Евростата, безработными в еврозоне в апреле было чуть менее 11 млн человек.