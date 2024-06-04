    Сортировка биомусора стала обязательной для всех. Справляется ли с этим Эстония?

    Фото: Лийз Трейманн

    С 1 января 2024 года отдельная сортировка биоотходов стала обязательной на территории всего Евросоюза. Это означает, что практика, которой и так уже 15 лет занимался Таллинн, стала обязательной для всей остальной Эстонии. По словам эксперта по отходам и экономике замкнутого цикла Александра Тараскина, наша страна готова к новым правилам, а маленькие волости и средние населенные пункты охотно подключились к сортировке биоотходов.

    Таллинн сортирует биомусор уже около 15 лет и, по словам Тараскина, делает это успешно. Исследования показывают, что практически 100% биотходов, сортируемых отдельно, в итоге попадают на переработку и во вторичное использование. Случай, когда мусоровоз на глазах журналиста ERR свалил мусор из двух разных контейнеров в одну машину Тараскин назвал скорее исключением из правил.
    «Во многих городах и волостях Эстонии разрешено сваливать мусор в одну машину, если водитель зафиксировал какое-то нарушение (например, в биоконтейнере оказался посторонний мусор). Такое бывает, но это единичные случаи. А иногда бывает и вовсе, что машина двухкамерная. В ней два разных отсека и мусор хранится отдельно, но со стороны кажется, что он сваливается в одну кучу», - говорит Тараскин.
    По словам специалиста, в Эстонии система сбора биоотходов развита довольно хорошо.
    «Очень долгое время биомусор сортировал только Таллинн, но сейчас к этому процессы активно подключились мелкие волости и средние населенные пункты. Недавно, вот, общался с представителями Силламяэ - народ там пока учится и сортировать мусор умеет плохо, но зато контейнерами уже оснащен весь город», - приводит пример специалист.
    «По большей части все у нас работает нормально. Везде, где я был, все, с кем общался (а это представители местных самоуправлений и предприятий переработки), говорят, что система работает давно и устроена хорошо. Единственное, чего не хватает - сырья. Поэтому если все начнут сортировать биоотходы у себя дома, то система начнет работать еще лучше: появятся предприятия, которые захотят это вторсырье на переработку, и тогда на рынке обязательно будет оживление», - добавил эксперт.
    Если столичный отсортированный биомусор практически в полном составе попадает на переработку, то ситуация с биомусором в стране в целом не столь радужна: лишь 30% попадает на переработку, в то время как оставшиеся 70% сжигаются или хранятся на свалке вместе со смешанным мусором.
    «Эстония не справляется с показателями по направлению отходов в переработку. Ещё с начала двухтысячных туда должно было направляться не менее 50% всех биоотходов, а у нас этот показатель составляет только 30%. В основном из-за того, что хромает система переработки. Сбор у нас организован отлично, а вот до вторичного использования дело доходит не всегда. Что-то всё равно попадает на свалку и предприятиям легче этот мусор, сжечь чем заниматься его переработкой», - сетует Тараскин.
    Жителей будут стимулировать деньгами и налогами
    По словам Тараскина, государство намерено искусственными мерами все больше стимулировать жителей Эстонии увеличить объем сортировки биоотходов. Например, с грядущей реформой отходного хозяйства, цены на обработку мусора будут повышены. Это станет стимулирующей мерой для людей: те, кто не сортирует биомусор, станут больше платить за его вывоз и переработку.
    «Большая часть смешанного мусора сегодня сжигается. Не только потому что это экологичнее, чем хранить его на свалках, но и потому что резко вырос налог на складирование смешанного мусора и свалки подняли цены (не говоря уже о том, что таллиннским свалкам смешанный мусо хранить давно запрещено)», - говорит Тараскин.
    При этом, по словам Тараскина, правительство хочет ограничить и сжигание.
    «Сейчас идет серьезный разговор о том, чтобы ввести новый налог (на государственном уровне, я так понимаю, решение уже принято). Мера будет непрямой: налогом будут облагаться выбросы CO2. Это приведет к росту цен на сжигание, и нам уже по кошельку будет выгоднее сортировать мусор», - говорит Тараскин.
    Мешки надо использовать правильные
    По словам Тараскина, самая типичная ошибка, которую жители больших городов совершают при сортировке биомусора, - используют неправильный мешок.
    «Люди привыкли использовать черные мешки, но для биоотходов они не подходят. Если мешок непрозрачный и водитель мусоровоза не видит, что внутри него, он вправе квалифицировать содержимое мешка как смешанный мусор», - говорит Тараскин.
    Требования к мешкам для биоотходов каждое местное самоуправление прописывает отдельно. Например, Таллинн требует, чтобы они были прозрачными и биоразлагаемыми. Однако, по словам Тараскина, самое важное, чтобы на мешке было написано, что он компостируемый (это не то же самое, что биоразлагаемый), т.к. именно этого требует Евросоюз.
    С пластиком беда
    По словам Тараскина, если в Эстонии повсеместно будет введена сортировка биоотходов, то будет сделан большой шаг вперед в переработке и других видов мусора. Причина: попадание биоотходов и стекла в контейнеры с другими видами мусора сильно мешает их перерабатывать.
    «Самое главное о чём переживают переработчики и экологи, - это как избавиться от биомусора. Разделим биомусор - и всё остальное будет также возможно разделить», - говорит Тараскин.
    Переработка некоторых видов мусора в Эстонии уже развита неплохо еще с 90-х годов - во многом за счет того, что еще в советское время люди привыкли собирать макулатуру и сдавать тару, поэтому когда появились соответствующие возможности после восстановления независимости, люди с удовольствием ими воспользовались.
    Но есть и проблемы. По словам Тараскина, пластик в Эстонии перерабатывается из рук вон плохо.
    «Это настоящая головная боль для Эстонии. Люди не привыкли к пластику, не могут его воспринимать. Это единственный вид отходов, где у нас серьезные проблемы. Мы уже ввели налог на пластик: Эстония обязана выплачивать Евросоюзу от 16 до 20 миллионов евро в год. Формально это налог, но я бы назвал это штрафом», - говорит Тараскин.
    Еще один вызов - текстиль, раздельный сбор и вызов которого станет со следующего года обязательным.
    «Следующая красная дата - 1 января 2025 года. После этой даты текстиль обязательно должен быть раздельно собран и передан на переработку. Это большой вызов для местных самоуправлений потому что помимо того что этот текстиль надо собрать его ещё надо кому-то отдать. У нас в Эстонии его просто некому перерабатывать. Если одежду еще можно передать в социальные дома или магазины Humana, то вот переработка текстиля, который уже не наденешь, хромает», - говорит специалист.
    Конкуренция на рынке скукоживается
    По словам Тараскина, рынок вывоза и переработки мусора в Эстонии характеризует то, что в нем постоянно снижается конкуренция.
    «Раньше в Эстонии было много фирм - был плюрализм и большая конкуренция, обеспечивавшие высокое качество. Со временем крупные фирмы поглотили мелкие и осталось три компании: Eesti Keskkonnateenused (монополисты, управляющие 50% мусорного хозяйства в Эстонии) Ragn-Sells и Ekovir», - сетует Тараскин.
    Это произошло за счет того, что на рынок пришли иностранные инвестиции и крупные предприятия поглотили мелкие. Был и демпинг: по словам Тараскина, крупные компании выигрывали тендеры по очень низким ценам тем самым выбивая с рынка мелкие фирмы (те не могли работать по таким расценкам, а без выигрыша тендеров они оставались без работы).
    «Например, опустошение контейнера стало стоить какие-то центы - но такого не должно быть. Это все результат демпинга»,- говорит Тараскин.
    Государство пытается решить вопрос низкой, разрешив местным самоуправлениям создавать свои предприятия по переработке и вывозу мусора. На данный момент самоуправлениям это делать запрещено, однако законодательство хотят поменять.
    По словам Тараскина, если самоуправлениям разрешат создавать такие предприятия, это сделает их более устойчивыми к кризисам (например, если какой-то тендер сорвется или у крупной компании начнутся проблемы, самоуправления не будут обязаны ждать по полгода, пока пройдет новый тендер, а смогут сами в экстренном порядке заняться вывозом мусора).
    «Эта инициатива очень не нравится крупным предприятиям. В СМИ сейчас можно прочитать статьи за авторством этих предприятий, где они они пытаются отговорить государство от данного шага. Крупным компаниям просто удобнее договариваться с министерством, чем иметь дело с 79 разными самоуправлениями», - говорит Тараскин.

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