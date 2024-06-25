Бывшего главу Европейского инвестбанка подозревают в коррупции
Бывший заместитель министра иностранных дел Германии Вербер Хойер покинул пост главы ЕИБ в конце 2023 года, отработав два шестилетних срока.Фото: HANNAH MCKAY, Scanpix
Прокуроры ЕС проверяют бывшего главу Европейского инвестбанка (ЕИБ) Вернера Хойера на предмет коррупции и незаконного присвоения средств. В центре расследования – выплата компенсации одному из сотрудников финансово-кредитного учреждения, пишет Euronews.
Хойер заявил, что будет полностью сотрудничать с Европейской прокуратурой (EPPO) в рамках расследования, связанного с якобы неправомерной выплатой сотруднику ЕИБ, покидавшему свой пост.
«Обвинения в мой адрес совершенно абсурдны и безосновательны, – говорится в заявлении Хойера. – Я ожидаю, что расследование будет проведено и что факты будут разъяснены, и прошу ЕИБ в полной мере сотрудничать с европейскими прокурорами».
В заявлении, направленном через его адвоката, говорится, что расследование касается соглашения о выплатах персоналу, подписанного Хойером в период его президентства, но в переговорах по которому он «не принимал никакого участия».
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