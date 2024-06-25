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dv.ee

25 июня 2024 в 7:22









В Эстонии могут запретить курить в парках и на пляжах

Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

В интересах здоровья населения государство планирует расширить зоны, свободные от курения, например, ввести запрет на курение на пляжах и в парках, передает rus.err.ee.

На прошлой неделе правительство утвердило позицию Эстонии по европейской табачной политике. Среди прочего, обсуждалось распространение запрета на курение на открытых террасах, в парках, на пляжах и в других местах отдыха, где собирается большое число людей.

Руководитель отдела гигиены окружающей среды и химической безопасности Министерства социальных дел Айве Теллинг пояснила планы Эстонии: «Сегодня мы скорее говорим о таких ограничениях, чтобы люди по-прежнему могли курить, но делали это так, чтобы не вредить здоровью окружающих. Это самый важный момент в обеспечении свободной от курения среды».

«Изменения не происходят в одночасье, это только начало более длительного и масштабного процесса. Сегодня эти позиции – направление, в котором мы движемся по всей Европе», – добавила представитель Министерства социальных дел.