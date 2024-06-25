Politico: европейские лидеры договорились о назначении Каллас и фон дер Ляйен
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Фото: CHRISTOPHE ENA DIMITAR DILKOFF LUDOVIC MARIN, Scanpix
По данным Politico, шесть лидеров стран ЕС договорились о назначении премьер-министра Каи Каллас на пост главы евродипломатии.
Сообщается также, что достигнуто соглашение о выдвижении Урсулы фон дер Ляйен на второй срок на пост главы Еврокомиссии, а также о назначении бывшего премьера Португалии Антониу Кошты председателем Евросовета.
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