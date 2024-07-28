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dv.ee

28 июля 2024 в 9:45









Коалиция намерена пересмотреть систему выплаты детских пособий

Детские пособия также могут попасть под сокращения. Фото: Andras Kralla

На сегодняшний день государство тратит на детские пособия 840 миллионов евро в год – коалиция намерена рассмотреть вопрос об их сокращении, передает rus.err.ee.

Министр образования Кристина Каллас из партии Eesti 200 предлагает давать пособия, исходя из того, нуждается в нем семья или нет.

«С одной стороны, мы тратим по сравнению с другими ЕС странами много на детские пособия. С другой стороны, у нас услуги для детей – это и детские садики, и кружки по интересам, и специалисты – логопеды, психологи. Их очень трудно найти, и родители платят из своего кошелька. Поэтому надо выплачивать пособия тем, кто нуждается. А сэкономленные деньги нужно передать в систему услуг», – заявила Каллас.

У министра социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ) есть другое предложение.

«Я думаю, что в августе при рассмотрении бюджета следует обсудить снижение потолка родительского пособия, который сегодня составляет три средние зарплаты, это более 4700 евро», – отметила Рийсало.

Министр здоровья Рийна Сиккут (Социал-демократическая партия) призывала подождать выводов аналитиков: «Если мы говорим о потребностях, то какими бы точными ни были данные за прошлый год, в следующем году может все поменяться. Люди разводятся, теряют работу, дети растут в одной или другой семье. Рассчитать эту потребность в моменте, чтобы это было справедливо – очень тяжело».